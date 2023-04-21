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    В Норильске двухлетняя девочка съела магниты и умерла спустя месяц в больнице

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    Двухлетняя девочка из Норильска скончалась в больнице после того, как случайно проглотила магниты. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) УК РФ. Об этом 21 апреля сообщает СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

    Ребенка в ночь на 13 марта доставили в больницу. Врачи обнаружили у нее в животе четыре магнита. После проведенной операции состояние девочки стало ухудшаться.

    Ее доставили 18 марта вертолетом из Норильска в Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Здесь девочка умерла, несмотря на оказываемую медпомощь, 14 апреля.

    Недавно в Оренбургской области дети проглотили десятки магнитов и несколько батареек. Врачи объяснили, в чем опасность этой ситуации.

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