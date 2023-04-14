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    Дети наглотались магнитов и батареек — врачам пришлось действовать быстро

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    Двое детей в Оренбургской области проглотили десятки магнитов и несколько батареек — их срочно госпитализировали. Об опасности таких ситуаций 14 апреля рассказали в региональном Центре детской хирургии.

    В начале недели в больницу доставили двухлетнего мальчика, проглотившего 10 магнитов и две батарейки. Вскоре поступил еще один ребенок — он проглотил 30 маленьких магнитов. Таким пациентам, объяснили медики, требуется незамедлительная хирургическая помощь. «Иначе в организме начинаются необратимые процессы», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

    Сначала детям сделали в срочном порядке рентген, затем приняли решение об экстренной хирургической помощи. «Оба ребёнка были оперированы, магниты и батарейки извлечены», — уточнили врачи.

    По словам медиков, сейчас остро стоит проблема с проглатыванием магнитов — современные магниты в 10–20 раз мощнее тех, что были раньше. Магнитные шарики в пищеварительном тракте притягиваются друг к другу. Это приводит к повреждению тканей. Например, они могут соединяться, находясь в соседних петлях кишечника. Такая ситуация может привести к перфорации стенок.

    «Ещё страшнее, когда ребёнок глотает батарейку!» — добавляют в Центре детской хирургии. Она начинает окисляться в первые три часа. Также батарейка прилипает к пищеводу и провоцирует язвенный процесс.

    «Она буквально пробуравливает стенки пищевода. Может попасть и в дыхательные пути, смотря на каком уровне она застряла. Сама батарейка выходит крайне редко», — предупреждают врачи.

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    Госпитализация детейМагнитыБатарейкиОренбургская область
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