Дети наглотались магнитов и батареек — врачам пришлось действовать быстро

Двое детей в Оренбургской области проглотили десятки магнитов и несколько батареек — их срочно госпитализировали. Об опасности таких ситуаций 14 апреля рассказали в региональном Центре детской хирургии. В начале недели в больницу доставили двухлетнего мальчика, проглотившего 10 магнитов и две батарейки. Вскоре поступил еще один ребенок — он проглотил 30 маленьких магнитов. Таким пациентам, объяснили медики, требуется незамедлительная хирургическая помощь. «Иначе в организме начинаются необратимые процессы», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

Сначала детям сделали в срочном порядке рентген, затем приняли решение об экстренной хирургической помощи. «Оба ребёнка были оперированы, магниты и батарейки извлечены», — уточнили врачи. По словам медиков, сейчас остро стоит проблема с проглатыванием магнитов — современные магниты в 10–20 раз мощнее тех, что были раньше. Магнитные шарики в пищеварительном тракте притягиваются друг к другу. Это приводит к повреждению тканей. Например, они могут соединяться, находясь в соседних петлях кишечника. Такая ситуация может привести к перфорации стенок.