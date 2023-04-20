Главный синоптик Петербурга пообещал потепление и вспомнил XIII век

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 20 апреля дал небольшой прогноз на ближайшие дни и заодно рассказал, как изменилась погода в регионе за несколько столетий. Снимок со спутника позволил сравнить состояние Чудского озера в наши дни и в XIII веке. Вывод: при современном климате Ледовое побоище было бы невозможно.
Антициклон над нами продолжает обеспечивать сухую и тихую погоду. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, больше облачности, поэтому в Петербурге чуть прохладнее — плюс 13. В следующие дни такая погода сохранится и даже намечается дальнейшее потепление.
«В связи с такой погодой можно поговорить об исторической дате, посмотреть, как бы все это выглядело сейчас в современном климате. Материал хотел подготовить к Дню воинской славы России, но все эти дни Чудское озеро было покрыто облаками, и только вчерашний ясный день позволил получить качественный снимок», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.
Общепринято, что Ледовое побоище произошло 5 апреля 1242 года. Учитывая пересчёт дат, для сравнения погоды правильнее использовать дату 12 апреля. В этом году, судя по спутниковым снимкам, лёд на месте Ледового побоища сошёл уже ко
«Считается, что вторая треть XIII века на Руси была наиболее благоприятна в климатическом отношении, но сравнивать с современным климатом тот период, конечно, нельзя. Даже притом что Чудское озеро замерзает каждую зиму, в современный весенний период такая битва просто была бы невозможна, так как в это время льда уже нет», — резюмирует синоптик.