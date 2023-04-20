Главный синоптик Петербурга пообещал потепление и вспомнил XIII век

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 20 апреля дал небольшой прогноз на ближайшие дни и заодно рассказал, как изменилась погода в регионе за несколько столетий. Снимок со спутника позволил сравнить состояние Чудского озера в наши дни и в XIII веке. Вывод: при современном климате Ледовое побоище было бы невозможно.



Антициклон над нами продолжает обеспечивать сухую и тихую погоду. Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, больше облачности, поэтому в Петербурге чуть прохладнее — плюс 13. В следующие дни такая погода сохранится и даже намечается дальнейшее потепление.

