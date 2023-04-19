Депутат 007. Петербургские парламентарии опубликовали декларации по номерам

Фото: Официальный сайт

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





Законодательное собрание Петербурга впервые отчиталось о доходах в новом формате. Такую возможность парламентариям дали в Москве — депутаты Государственной думы минувшей зимой приняли решение о том, что будут публиковать анонимные декларации и предложили регионам последовать их примеру. Причиной для закрытости называли спецоперацию.



«Разумеется, условия СВО вносят свою специфику», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя нововведение.

В Петербурге инициативу поддержали. В марте Законодательное собрание приняло городской закон. В первом чтении его критиковали оппозиционные фракции, аргументируя, что закрытие доступа к такой информации не украсит Заксобрание, которое в текущем созыве объявило курс на повышение открытости.



И обращали внимание, что зарплату народные избранники получают из бюджета, поэтому просто обязаны отчитываться перед избирателями. Но партия власти на своём настояла, хотя не в едином порыве. Например, Наталия Астахова во время обсуждения переживала, как это воспримут избиратели: «Не разозлим ли мы избирателей? Они будут как шараду разгадывать — кто там Б, В, С. И разгадают — многие уже до этого публиковали декларации. Разве не честнее публиковать их полностью?».



В ответ авторы закона предложили всем желающим декларации опубликовать у себя в соцсетях.

Отчёт о доходах и расходах депутатов опубликовали на сайте городского парламента 19 апреля. И он и вправду похож на ребус.



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Например, как говорится в документе, «депутат 27» заработал в прошлом году 106 млн рублей, а «депутат 15» — 16 млн. Супруга или супруг депутата №23 показал доход в 41 млн рублей. Депутаты №1 и 41 и жена ли муж депутата №3 купили по квартире. У депутатов №13, 27, 28 и 30 несовершеннолетние дети бездомные.

Первым из режима анонимности вышел спикер Законодательного собрания Александр Бельский. В своих соцсетях он опубликовал подробную декларацию. Если верить документу, то в прошлом году в его семье появилась BMW X7 (новая стоит на рынке около 10 млн рублей), также в семье остались «Ягуар» и «Мерседес». Однако, по информации «Фонтанки», уже в этом году «Мерседес» спикер продал (из-за новогодних праздников переоформление затянулось), поэтому по документам получилось, что Бельский купил ещё одну машину, а не просто сменил одну на другую.



Сам Бельский заработал 4,1 млн рублей (на миллион больше прошлогоднего). Его супруга — 350 тысяч. Несовершеннолетний ребёнок — пять тысяч рублей (видимо, речь о пособии).

Свои декларации «Фонтанке» также показали депутаты партии «Яблоко» Борис Вишневский и Александр Шишлов. Оба заработали в районе 4 млн рублей (3,511 и 3,717 млн). А их супруги в разы меньше — 292 и 349 тысяч. Однако, похоже, это знание не поможет в дешифровке всего ребуса, так как другие графы перетасованы. Судя по этим данным, в первом абзаце яблочным депутатам присвоили номера 19 и 50. А во втором, где речь о доходах, супругов — 14 и 26. Бельскому же присвоили номер 10. А в других абзацах он значится уже под другими номерами — №9 и №6.

Либо такая нумерация сбой, либо составители декларации решили запутать тех, кто будет в ней разбираться и пытаться вычислить депутатов. Смысл в публикации этих анонимных данных в итоге становится совсем туманным. Правда, по данным «Фонтанки», в ближайшее время в Законодательном собрании могут опубликовать ещё один отчёт, в котором номера будут упорядочены. Собеседник в Законодательном собрании назвал документ с таким отчётом о доходах предварительным, по его словам, руководство парламента поручило подчинённым его переделать.



Аналогичные декларации, судя по всему, опубликуют и депутаты муниципальных советов. Они будут ещё более сокращёнными — согласно поправкам, те, кто занят депутатской деятельностью не на постоянной основе, могут не отчитываться о своих доходах. Большинство муниципалов Петербурга этому критерию соответствуют.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

