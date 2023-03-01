В Петербурге депутаты ЗакСа будут публиковать обезличенные декларации

Ранее Госдума приняла соответствующий федеральный законопроект. Он позволяет депутатам публиковать декларации, в которых будет отсутствовать информация, позволяющая идентифицировать соответствующее лицо и данные, позволяющие индивидуализировать принадлежащее конкретному депутату имущество. При этом региональные парламенты не обязаны принимать законопроекты о сокрытии персональных данных в декларации.

Депутаты Заксобрания Петербурга смогут публиковать обезличенные сведения о своем имуществе и доходах. Соответствующую инициативу парламент принял в первом чтении на заседании 1 марта.

Против инициативы выступила зампредседателя ЗакСа Марина Шишкина, которая напомнила, что парламентов, в которых работают депутаты «на зарплате», в России два — в Петербурге и Чеченской Республике. «Получая зарплату из бюджета, мы просто обязаны отчитываться перед избирателями», — сказала она, добавив, что вводимая мера никак не украсит парламент. Она подчеркнула, что ее фракция («Справедливая Россия — За правду!») оставляет за собой право не голосовать и будет публиковать свои декларации в открытом доступе.

Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов высказал мнение: то, что обсуждает парламент, «по форме правильно, по существу — издевательство». Он подчеркнул, что фракция будет публиковать свои декларации открыто, так как придерживается мнения, что власть должна быть прозрачной.

Законопроект поддержали 33 депутата, трое воздержались и 14 — выступили против.

Муниципалам разрешат лишать мандата отсутствующих полгода коллег

Депутаты уже начали править устав города, чтобы лишать муниципалов мандатов за прогул заседаний более полугода. Сейчас авторы прописывают, что принимать это решение будут сами муниципальные советы.