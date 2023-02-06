Только цифры: Путин подписал закон об обезличенных декларациях депутатов и сенаторов

Декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковать в обезличенном виде без персональных данных. Соответствующий закон 6 февраля подписал президент Владимир Путин.



Согласно тексту документа, обобщённая информация о содержании деклараций будет доступна на сайтах законодательных органов власти.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее пояснил, что новое правило не затрагивает порядок подачи деклараций, пишет ТАСС. Сенатор подчеркнул, что парламентарии продолжат подавать сведения о доходах и расходах в полном объёме.