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    Только цифры: Путин подписал закон об обезличенных декларациях депутатов и сенаторов

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    Декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковать в обезличенном виде без персональных данных. Соответствующий закон 6 февраля подписал президент Владимир Путин.

    Согласно тексту документа, обобщённая информация о содержании деклараций будет доступна на сайтах законодательных органов власти.

    Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее пояснил, что новое правило не затрагивает порядок подачи деклараций, пишет ТАСС. Сенатор подчеркнул, что парламентарии продолжат подавать сведения о доходах и расходах в полном объёме.

    Подписанный президентом закон также упрощает порядок подачи деклараций региональными и муниципальными депутатами, которые наделены полномочиями не на постоянной основе. Информацию о доходах и имуществе нужно будет предоставить только один раз — в течение четырёх месяцев с момента избрания депутатом. Повторная декларация потребуется только в случае крупной сделки, заключённой депутатом или членами его семьи. Сейчас декларацию нужно подавать ежегодно.

    Ещё одно положение закона определяет порядок прекращения полномочий регионального или муниципального депутата — его могут лишить мандата в случае отсутствия на всех заседаниях в течение полугода.

    О том, что декларации депутатов и сенаторов могут в будущем публиковаться только в обезличенном виде, стало известно 23 января. Тогда речь шла о том, что в публичном пространстве будут открыты лишь обобщенные сведения: число поданных деклараций и данные о том, какие нарушения были найдены.

    Как отчитываются о доходах депутаты и сенаторы

    О доходах и имуществе своих и членов семей (в том числе детей, которым нет еще 18 лет) депутаты и сенаторы должны отчитываться каждый год до 1 апреля. Данные проверяют специально созданные комиссии. Проверка касается не только полноты и достоверности предоставленных отчетов, но и нарушений закона. Так, представителям обеих палат законодательно запрещено иметь счета за рубежом.

    Согласно опубликованным в апреле 2022-го декларациям, в 2021 году среди сенаторов самым богатым стал представитель Камчатки Валерий Пономарев — 4,2 млрд руб. Среди депутатов Госдумы больше всего средств оказалось у члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Он задекларировал 3,5 миллиарда рублей.

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