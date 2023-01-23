Декларации сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы перестанут публиковать в открытом доступе

С весны этого года будет невозможно ознакомиться с доходами и имуществом депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда. Их перестанут публиковать в открытом доступе, оставив лишь статистическую информацию. Об этом 23 января пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в Госдуме по госстроительству. Информацию также подтвердил председатель комитета Павел Крашенинников.



По данным источника издания, с этого года будут открыты лишь обобщенные сведения о количестве поданных и не поданных деклараций, а также о выявленных нарушениях в целом. Увидеть, сколько именно заработал тот или иной парламентарий и члены его семьи, а также изучить сведения о недвижимости не получится.