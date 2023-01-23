Декларации сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы перестанут публиковать в открытом доступе

С весны этого года будет невозможно ознакомиться с доходами и имуществом депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда. Их перестанут публиковать в открытом доступе, оставив лишь статистическую информацию. Об этом 23 января пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в Госдуме по госстроительству. Информацию также подтвердил председатель комитета Павел Крашенинников.
По данным источника издания, с этого года будут открыты лишь обобщенные сведения о количестве поданных и не поданных деклараций, а также о выявленных нарушениях в целом. Увидеть, сколько именно заработал тот или иной парламентарий и члены его семьи, а также изучить сведения о недвижимости не получится.
Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. В одном из пунктов документа говорится о том, что в Интернете не размещаются сведения о доходах или имуществе. Комментируя указ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что из текста абсолютно ясно, что он «касается тех, кто работает на территориях», и двойного толкования быть не может.