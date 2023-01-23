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    Декларации сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы перестанут публиковать в открытом доступе

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    С весны этого года будет невозможно ознакомиться с доходами и имуществом депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда. Их перестанут публиковать в открытом доступе, оставив лишь статистическую информацию. Об этом 23 января пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в Госдуме по госстроительству. Информацию также подтвердил председатель комитета Павел Крашенинников.

    По данным источника издания, с этого года будут открыты лишь обобщенные сведения о количестве поданных и не поданных деклараций, а также о выявленных нарушениях в целом. Увидеть, сколько именно заработал тот или иной парламентарий и члены его семьи, а также изучить сведения о недвижимости не получится.

    Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал указ об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции. В одном из пунктов документа говорится о том, что в Интернете не размещаются сведения о доходах или имуществе. Комментируя указ, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что из текста абсолютно ясно, что он «касается тех, кто работает на территориях», и двойного толкования быть не может.

    Парламентарии должны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей, до 1 апреля. Депутаты и сенаторы подают эти сведения в специальные комиссии соответствующей палаты парламента. Там проходит проверка полноты и достоверности сведений, а также соблюдения ограничений и запретов, которые действуют в отношении парламентариев. К примеру, им запрещено иметь счета за рубежом.

    Согласно декларациям за 2021 г., которые были опубликованы в апреле 2022 г., самым богатым сенатором стал представитель Камчатки Валерий Пономарев — 4,2 млрд руб. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 млрд руб.

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    pulspb23 Янв 2023 в 16:13
    А ха ха ха ха
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