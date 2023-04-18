Орешек вдвое меньше воробья — показываем, как он голосит и строит дом

Одну из самых маленьких птичек заметили в Петербурге. Это крапивник, также его называют подкоренником или орешком.



Процесс строительства гнезда удалось снять фотографу Антону Кубышкину в Удельном парке. Его кадры публикует 18 апреля сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». «Малюсенькая прыгающе-летающая птичка с огромной скоростью носится то там, то там в поисках подходящих фрагментов мха и прочего лесного материала», — рассказывает фотограф.

