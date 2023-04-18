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    Орешек вдвое меньше воробья — показываем, как он голосит и строит дом

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    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Одну из самых маленьких птичек заметили в Петербурге. Это крапивник, также его называют подкоренником или орешком.

    Процесс строительства гнезда удалось снять фотографу Антону Кубышкину в Удельном парке. Его кадры публикует 18 апреля сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». «Малюсенькая прыгающе-летающая птичка с огромной скоростью носится то там, то там в поисках подходящих фрагментов мха и прочего лесного материала», — рассказывает фотограф.

    Крапивник — одна из самых маленьких европейских птиц, почти вдвое меньше домового воробья. Его длина составляет 9–10 сантиметров, а вес около 8–12 граммов. При этом у него необычно громкий голос, его песня состоит из очень звучных быстрых трелей.

    Автор: Алексей Сумников / Птицы СПб и России

    Самую маленькую птичку России — королька — можно встретить в том же Удельном парке. «Фонтанка» недавно показывала, как он выглядит.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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