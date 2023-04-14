Самую маленькую птичку Европы заметили в Удельном парке

Удельный парк на севере Петербурга — раздолье для бёрдвотчеров. Он находится прямо в городе, относительно недалеко от центра, а птиц там можно встретить удивительных. Фотографии публикует 14 апреля сообщество «Удельный парк» «ВКонтакте».



Например, здесь живёт королёк — самая маленькая птица России и Европы. Вообще-то корольки любят прятаться в верхушках хвойных деревьев, а в Удельном парке хвойных пород мало. Но птичку это не смутило.

