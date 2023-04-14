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    Самую маленькую птичку Европы заметили в Удельном парке

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    Фото: Антон Кубышкин / Удельный парк
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    Удельный парк на севере Петербурга — раздолье для бёрдвотчеров. Он находится прямо в городе, относительно недалеко от центра, а птиц там можно встретить удивительных. Фотографии публикует 14 апреля сообщество «Удельный парк» «ВКонтакте».

    Например, здесь живёт королёк — самая маленькая птица России и Европы. Вообще-то корольки любят прятаться в верхушках хвойных деревьев, а в Удельном парке хвойных пород мало. Но птичку это не смутило.

    Домовой воробей хорошо знаком всем петербуржцам, но от этого не менее интересен. Фотографу Антону Кубышкину удалось сделать несколько кадров артистичного воробья, который предстаёт то в виде кукушки, то в виде ястреба.

    Фото: Антон Кубышкин / Удельный парк

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