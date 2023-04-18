В Московском метро избили американского журналиста, который нашел политическое убежище в России

В столичном метрополитене неизвестный напал на американского журналиста Джона Марка Дугана. Об этом 18 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник сообщил агентству, что инцидент произошел в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская». Между пассажирами метрополитена вспыхнул конфликт, в результате которого незнакомец ударил Дугана. Последний обратился в медучреждение и зафиксировал ушибы.

Джон Марк Дуган — журналист и бывший морпех, попросивший в 2016 году политического убежища в РФ.