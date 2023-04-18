    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    772мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.63eur89.66

    В Московском метро избили американского журналиста, который нашел политическое убежище в России

    3960
    9 комментариев

    В столичном метрополитене неизвестный напал на американского журналиста Джона Марка Дугана. Об этом 18 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник сообщил агентству, что инцидент произошел в минувшую субботу в вагоне поезда на станции «Тверская». Между пассажирами метрополитена вспыхнул конфликт, в результате которого незнакомец ударил Дугана. Последний обратился в медучреждение и зафиксировал ушибы.

    Джон Марк Дуган — журналист и бывший морпех, попросивший в 2016 году политического убежища в РФ.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МетрополитенМосква
    ЛАЙК3
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    Гость18 Апр 2023 в 15:00
    А где видео?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close