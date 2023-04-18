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    В Петербурге проверяют информацию о сексуальном насилии над подростком. Под подозрением парень старше на 2 года

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    СК Невского района Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела после заявления местной жительницы.

    39-летняя петербурженка обратилась в полицию накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 18 апреля. Она, по предварительной информации, сообщила, что её 16-летний сын подвергся насильственным действиям сексуального характера в период с 16 по 17 апреля.

    По подозрению в совершении преступления был задержан 19-летний местный житель. Его опросили в СК и отпустили на подписку о невыезде.

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