Испанская артистка Михайловского театра попала в больницу после разминки в классе

24-летняя балерина из Испании Айна Бускетс познакомилась с российской медициной после занятия в классе.
Как рассказала «Фонтанке» 17 апреля артистка Михайловского театра, накануне около половины двенадцатого во время разминки она неудачно приземлилась на ногу и испытала сильную боль. Так как болевые ощущения не прошли и через полчаса, она обратилась к врачу.
Балерину привезли в Мариинскую больницу, где предположили вывих левого надколенника. Ранее у артистки были проблемы с этим коленом, и она решила положиться на опыт и от дальнейшей помощи в рамках стационара отказалась.
О том, насколько затянется реабилитация, будет известно в ближайшие сутки.