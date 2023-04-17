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    Испанская артистка Михайловского театра попала в больницу после разминки в классе

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    24-летняя балерина из Испании Айна Бускетс познакомилась с российской медициной после занятия в классе.

    Как рассказала «Фонтанке» 17 апреля артистка Михайловского театра, накануне около половины двенадцатого во время разминки она неудачно приземлилась на ногу и испытала сильную боль. Так как болевые ощущения не прошли и через полчаса, она обратилась к врачу.

    Балерину привезли в Мариинскую больницу, где предположили вывих левого надколенника. Ранее у артистки были проблемы с этим коленом, и она решила положиться на опыт и от дальнейшей помощи в рамках стационара отказалась.

    О том, насколько затянется реабилитация, будет известно в ближайшие сутки.

    Айна Бускетс окончила Королевскую консерваторию танца в Мадриде. С 2021 года — в труппе Михайловского театра. В репертуаре — партии в балетах «Баядерка», «Дон Кихот», «Жизель, или Вилисы», «Золушка», «Конёк-Горбунок», «Коппелия», «Корсар», «Лебединое озеро», «Спартак», «Спящая красавица», «Щелкунчик».

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