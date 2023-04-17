Испанская артистка Михайловского театра попала в больницу после разминки в классе

24-летняя балерина из Испании Айна Бускетс познакомилась с российской медициной после занятия в классе.



Как рассказала «Фонтанке» 17 апреля артистка Михайловского театра, накануне около половины двенадцатого во время разминки она неудачно приземлилась на ногу и испытала сильную боль. Так как болевые ощущения не прошли и через полчаса, она обратилась к врачу.



Балерину привезли в Мариинскую больницу, где предположили вывих левого надколенника. Ранее у артистки были проблемы с этим коленом, и она решила положиться на опыт и от дальнейшей помощи в рамках стационара отказалась.

