Киев ввел санкции против десятков российских спортсменов — эта и другие новости СВО за 15 апреля

Игорь Акинфеев и Илья Авербух попали под санкции Зеленского Фото: «Чемпионат»; Максим Воробьев / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 апреля.



Новые иноагенты Минюст включил в реестр иноагентов комика и музыканта Семена Слепакова. До этого большой скандал вызвала его песня под названием «Колыбельная» — в ней легко разглядеть несогласие со спецоперацией. Сейчас у «Колыбельной» более 2 миллионов просмотров на YouTube.

Также в список попали журналисты Игорь Яковенко и Павел Каныгин, продюсер Павел Мунтян, издания «Агентство» и «Полигон», «Фонд Карнеги за международный мир» и объединение «Радужная ассоциация».



Единый реестр воинского учета Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета. Согласно закону, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Уклонистов теперь будут ждать дополнительные меры — например, запрет брать кредиты или управлять транспортом. Мы подробно разбирали, что именно изменится в жизни россиян после подписания закона. В Минобороны также уточнили, что «веерных» (массовых) рассылок электронных повесток призывникам не будет, а единый электронный реестр воинского учета создан для того, чтобы упростить взаимодействие с военкоматами.

Новые санкции Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 80 российских спортсменов и представителей спортивных организаций. В их число вошли фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев. Также ограничения коснулись президента Федерации триатлона России Ксении Шойгу, президента Федерации всестилевого карате Рамиля Габбасова. Санкции вводятся сроком на 50 лет и предусматривают запрет на въезд на украинскую территорию, аннулирование официальных визитов, запрет на выполнение экономических и финансовых обязательств.

Также под санкции президента Украины попали 254 юрлица. Среди них — «Яндекс», «ВК», «Рамблер», «Газпромнефть — цифровые решения» и «Газпром автоматизация». Дело о шпионаже Гражданина Украины Григория Синченко обвинили в шпионаже, диверсиях и еще более чем 40 преступлениях на территории ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд. По данным МВД ДНР, впервые Синченко был задержан в 2016 году по подозрению в подрыве торговых киосков и линии электропередачи. Он изготавливал взрывные устройства и производил подрывы, чтобы вымогать деньги у предпринимателей. В результате обмена пленными он попал на Украину, но позже нелегально вернулся в ДНР, где продолжил противоправную деятельность. В частности, мужчина готовился к серии взрывов, организовывал слежки за силовиками и планировал их убийство.

