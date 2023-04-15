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    Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Петербург в ночь на воскресенье

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    Прибытие лампады с Благодатным огнём в Петербург ожидают около трёх ночи. Об этом говорится 15 апреля в официальном Telegram-канале Санкт-Петербургской митрополии.

    Из аэропорта «Пулково» святыню доставят в Казанский кафедральный собор, Александро-Невскую лавру, Воскресенский Новодевичий монастырь, Гатчинский кафедральный собор святого апостола Павла и другие храмы.

    Напомним, что Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, накануне Пасхи. На церемонию там собрались более 2 тысяч паломников.

    «Фонтанка» сообщала, что делегация Фонда Андрея Первозванного отвезёт святыню в Москву спецрейсом из Иерусалима в ночь с субботы на воскресенье. Она окажется в Храме Христа Спасителя на пасхальном богослужении, которое возглавит Патриарх Кирилл. После этого представители РПЦ доставят его в другие российские города.

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