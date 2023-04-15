Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. На церемонию там собрались более 2 тысяч паломников. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.



В этому году в целях безопасности было серьёзно ограничено максимальное число участников молитвы в храме — там могли быть не более 2,4 тысячи человек, причём у всех должны быть специальные пропуска.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.