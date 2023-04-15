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    Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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    Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи. На церемонию там собрались более 2 тысяч паломников. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.

    В этому году в целях безопасности было серьёзно ограничено максимальное число участников молитвы в храме — там могли быть не более 2,4 тысячи человек, причём у всех должны быть специальные пропуска.

    Благодатный огонь сходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа.

    Схождение Благодатного огня в Великую субботу накануне Пасхи символизирует выход из Гроба «Света Истинного», то есть воскресшего Иисуса Христа.

    Церемония ежегодно проходит по одному и тому же регламенту, и ещё ни разу в истории не случалось, чтобы Благодатный огонь не сошёл на землю. После этого события паломники обычно зажигают свечи и лампады, затем огонь на самолётах доставляют в другие страны.

    «Фонтанка» сообщала, что делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву спецрейсом из Иерусалима в ночь с субботы на воскресенье. Святыня окажется в Храме Христа Спасителя на пасхальном богослужении, которое возглавит Патриарх Кирилл. После этого представители РПЦ доставят его в другие российские города.

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