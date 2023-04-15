В Москву доставят Благодатный огонь из Иерусалима

Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву спецрейсом из Иерусалима Благодатный огонь в ночь с субботы на воскресенье. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба организации.

Святыня окажется в Храме Христа Спасителя на пасхальном богослужении, которое возглавит Патриарх Кирилл.

«Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий», — говорится в сообщении.

Представители РПЦ затем доставят Благодатный огонь в другие российские города.