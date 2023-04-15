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    В Москву доставят Благодатный огонь из Иерусалима

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    Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит в Москву спецрейсом из Иерусалима Благодатный огонь в ночь с субботы на воскресенье. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба организации.

    Святыня окажется в Храме Христа Спасителя на пасхальном богослужении, которое возглавит Патриарх Кирилл.

    «Благодатный огонь прибудет во Внуково-3, где Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий», — говорится в сообщении.

    Представители РПЦ затем доставят Благодатный огонь в другие российские города.

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    РПЦПасхаБлагодатный огонь
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