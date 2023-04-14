В Петербурге экс-бизнесмен получил срок в колонии за убийство, заказанное оперативнику

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о приготовлении к убийству юриста Станислава Чеснокова. Ему мстили за выполнение профессиональных обязанностей, роль киллера взял на себя полицейский.
Как сообщает прокуратура Петербурга, 14 апреля Алексея Рудакова признали виновным в организации покушения и незаконном обороте оружия. Суд установил, что переживший личное банкротство и потерявший статус ИП петербуржец решился устранить финансового управляющего, чтобы не лишиться недвижимости.
По версии следствия, поводом для поиска киллера в голове фигуранта стала, в том числе, переоборудованная под хостел жилплощадь, которую по долгу службы продал Чесноков.
Сбыться планам не позволил уголовный розыск. На связь с заказчиком вышел оперативник с легендой киллера. «Фонтанка» писала, что исполнителю вместе с информацией о жертве передали пистолет с глушителем, 36 патронов и пять тысяч долларов задатка.
58-летнего Рудакова задержали в начале февраля 2021 года. Возражая против своего ареста, обвиняемый отрицал заказ на убийство. Как уточнили в прокуратуре, к приговору фигурант признал вину в полном объёме. Суд назначил ему 5,5 года в колонии строгого режима с последующим годом ограничения свободы.