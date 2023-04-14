В Петербурге экс-бизнесмен получил срок в колонии за убийство, заказанное оперативнику

Октябрьский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о приготовлении к убийству юриста Станислава Чеснокова. Ему мстили за выполнение профессиональных обязанностей, роль киллера взял на себя полицейский.



Как сообщает прокуратура Петербурга, 14 апреля Алексея Рудакова признали виновным в организации покушения и незаконном обороте оружия. Суд установил, что переживший личное банкротство и потерявший статус ИП петербуржец решился устранить финансового управляющего, чтобы не лишиться недвижимости.

По версии следствия, поводом для поиска киллера в голове фигуранта стала, в том числе, переоборудованная под хостел жилплощадь, которую по долгу службы продал Чесноков.