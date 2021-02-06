«Кому-то же надо мстить». За что петербуржец заказал юриста

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Петербург. Три пополудни, 5 февраля. В сквере у Никольского собора 58-летний Алексей Рудаков встретился с нанятым им же киллером. Исполнитель справно доложил о ликвидации 37-летнего конкурсного управляющего Станислава Чеснокова. Позитивную реакцию на новость зафиксировали технические средства, после чего наёмник предъявил удостоверение. Вряд ли Рудаков сумел прочитать, мол, оперативник такой-то. Его задержали.

Энергию интересанта по поиску столь деликатной услуги уголовный розыск заметил после Нового года. На связь с Рудаковым вышел сотрудник, представившийся профильным специалистом. Несколько бесед, и 28 января ударили по рукам в том же сквере под крестами. Рудаков снабдил фотографией, пистолетом с глушителем, двумя обоймами и тремя десятками патронов. Зачем столько, неясно, но в этой истории, вообще, мало здравого смысла. Выдал и задаток в 5 тысяч долларов. То есть по курсу 378 тысяч рублей — три добрых iPhone.



Тем временем Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге на 8 февраля назначил первое заседание по апелляции Рудакова к Чеснокову и ООО «Аукционы Федерации», а также к бизнесмену из Мурманска — Виктору Спирице. Истец требует признать недействительным договор «купли-продажи» 125-метровой квартиры в доме 22 по Московскому проспекту Петербурга от ноября 2019 года. Первая инстанция в начале декабря Рудакову отказала. Портрет от 47news: Рудаков живёт с супругой в скромной квартире на юге города, а родом из-под Воронежа. В активе потрёпанный «Митсубиши». Потомство — две взрослые дочери и несовершеннолетний сын. В 2019 году арбитраж признал личное банкротство Рудакова и ввёл процедуру реализации имущества. Тогда же он прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель, кем был с 2012-го. Основной вид деятельности ИП — колл-центр.

Из картотеки арбитража видно, что Рудаков был ответчиком по делу о долге в 42 тысячи за хранение на складе партии офсетной (офисной. — Прим. «Фонтанки») бумаги из Чехии. Судя же по данным базы приставов, должен по налогам 25 тысяч, за услуги ЖКХ — 386 тысяч, физлицам — 40 тысяч рублей. Там же взыскание на заложенное имущество. Как он насобирал 5 тысяч долларов на первый взнос киллеру — загадка. Другое дело, что на финальную встречу пришёл без контрольного транша. Может быть, хотел обмануть, хотя с наемными убийцами так поступать невежливо.



Что касается той квартиры, то это был один из проектов Рудакова, а точнее — хостел. С точки зрения бизнеса, для туриста самое то — угол Московского с Фонтанкой, доходный дом 1829 года постройки, а напротив Измайловский сад. Второй этаж, светлых окон частокол, потолки 3,25, окна на Московский и во двор и до центра 15 минут пешком, а до метро пару минут.

Жилплощадь приобреталась Рудаковым в 2008 году на заёмные деньги банка «Интеза», что привлечён сегодня к тяжбе третьим лицом. Причём, кредит был в валюте, до дефолта. Пошла просрочка платежей, а затем банкротство. Банк судился около десяти лет. Череда процедурных движений, а затем Станислав Чесноков становится финансовым управляющим по реализации имущества.

Квартира была выставлена на Avito за 7,9 млн. То есть 63,2 тысячи за «квадрат» при рыночной для этой локации и дома цене минимум 120 тысяч за «квадрат». Но такова практика. По методу, продажа шла через открытые торги на электронной площадке, куда мог заявиться каждый желающий. В объявлении было предупреждение — осмотр невозможен. Мол, владелец не пускает.



Но Рудаков, скорее всего, решил подстраховаться, прописал в квартире трёх своих детей, в том числе 12-летнего сына. Не секрет, что покупка такой квартиры может обернуться немалыми хлопотами и судами длинною в годы. 47news нашёл петербуржца Виктора, кто присматривался к квартире и общался в ноябре 2019-го и с Рудаковым, и Чесноковым. По его словам, ситуация ощущалась, скажем так, тревожной в плане перспектив.

— Владелец квартиры сходу заявил, что её продажа незаконна, и любая сделка будет им успешно оспорена. Упоминал какое-то решение областного суда по тяжбе с банком. По нему, у него якобы были проблемы с психическим здоровьем на момент ипотеки, а значит, и сам договор с кредитным учреждением под сомнением. Потом несколько раз он перезванивал, нервно интересовался.

По словам нашего собеседника, Чеснокова он помнит, даже записал телефон на всякий случай.

— Помню, что юрист этот был абсолютно спокоен. Говорил, да, ребёнок там прописан, но это не проблема — он там, во-первых, не живёт, поскольку там хостел. А, во-вторых, жить ему есть где, и это доказуемо в суде. Кстати, честно предупреждал, что это может занять немало времени и риски берёт на себя покупатель. Так что я решил не рисковать, — говорит Виктор.



Рискнул другой. Это упомянутый бизнесмен Спирица. В конце ноября 2019 года он стал собственником.

По словам нашего собеседника в полиции, Рудаков должен был понимать, что ликвидация Чеснокова ничего не изменит в его банкротстве, но так как он постоянно общался с ним, а тот эффективно исполнял свою работу, его подозреваемый и выбрал крайним.

— Кому-то мстить надо же, кому-то так легче списывать свои ошибки, — произнес оперативник.

СК возбудил уголовное дело по приготовлению к убийству. Юрист Чесноков ответил на звонок 47news. Заметим, о комбинации оперативников не знала даже его супруга. Ночью 3 февраля супруга заявила о его исчезновении, мол, накануне пошёл в парк и пропал. — Где вас прятали? — спросил 47news у Чеснокова. — Да, никто не знал. Могу сказать, что это точно не круто, — прокомментировал Чесноков. — Если квартира продана год назад, откуда такая реакция у Рудакова? — Там, помимо квартиры, много чего было по отчуждению имущества, оспорены сделки, долго рассказывать. Мотив у него, конечно, был. Но он не понимал главного — со мной или без меня юридический процесс бы всё равно продолжился. В общем, полное непонимание механизма... А сейчас извините, — попрощался живой Чесноков.

Виктор Смирнов, 47news