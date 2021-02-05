Пропавший юрист Чесноков жив. Подозреваемый в организации его убийства попал в оперативную комбинацию

Как стало известно «Фонтанке», задержанный 5 февраля подозреваемый в организации убийства по найму 58-летний петербуржец Алексей обещал 5 тысяч долларов за ликвидацию юриста Станислава Чеснокова. По предварительным данным, процесс поиска нужного человека зафиксировали оперативники уголовного розыска. На связь вышел полицейский под легендой киллера. По информации нашего издания, по рукам ударили в конце января. Заказчик предоставил «исполнителю» пистолет с глушителем и две обоймы.

Исчезнувший на днях конкурсный управляющий стал частью многоходовки оперативников по задержанию заказчика его убийства. Один из полицейских сыграл роль киллера — инициатор вооружил его, выдал патроны и пообещал 5 тысяч долларов. Мотивом стала профессиональная деятельность юриста.

Про задержанного известно, что живёт с супругой в квартире на юге города, а родом из Воронежской области. В 2019 году арбитраж признал его личное банкротство и ввёл процедуру реализации имущества. Тогда же он прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности ИП была обработка телефонных вызовов, а также вспомогательные услуги для бизнеса, деятельность гостиниц и турагентств. В базе приставов видно, что задержанный числится должником по оплате услуг ЖКХ на сумму около 400 тысяч рублей.

Предполагаемым мотивом организации убийства стало то, что Чесноков в качестве финансового управляющего в деле о банкротстве продал 120-метровую квартиру ныне задержанного. Подробнее читайте в ближайшее время на 47news.

Как сообщили в полицейском главке, все это время потенциальная жертва находилась под контролем правоохранительных органов, о готовящейся спецоперации даже не знала супруга потерпевшего, которая 3 февраля заявила об его исчезновении.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.