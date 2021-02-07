Чуть не убитый юрист Чесноков уверен, что киллер был не один. Заказчик ни в чем не признается

Суд в Петербурге решил, что вероятный организатор покушения на убийство конкурсного управляющего Станислава Чеснокова должен быть в СИЗО. Он переезжает в камеру как минимум до весны.



О решении отправить под стражу Алексея Рудакова 7 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ему уже предъявлено обвинение в попытке организовать убийство конкурсного управляющего Чеснокова. Потерпевший уверен, что Рудаков просил его убить не только киллера, который оказался оперативником, но и кого-то еще. Он опасается за себя и свою семью. Обвиняемый, напротив, никаких версий не строит — он не признает вину и просил его свободу не ограничивать. Суд решил его арестовать до 3 апреля.