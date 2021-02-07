Чуть не убитый юрист Чесноков уверен, что киллер был не один. Заказчик ни в чем не признается

Суд в Петербурге решил, что вероятный организатор покушения на убийство конкурсного управляющего Станислава Чеснокова должен быть в СИЗО. Он переезжает в камеру как минимум до весны.
О решении отправить под стражу Алексея Рудакова 7 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ему уже предъявлено обвинение в попытке организовать убийство конкурсного управляющего Чеснокова. Потерпевший уверен, что Рудаков просил его убить не только киллера, который оказался оперативником, но и кого-то еще. Он опасается за себя и свою семью. Обвиняемый, напротив, никаких версий не строит — он не признает вину и просил его свободу не ограничивать. Суд решил его арестовать до 3 апреля.
Задержали Рудакова два дня назад, тогда же стало известно, что юрист исчез по своей воле и в помощь следствию. О том, что он участвует в оперативной работе не знала даже супруга потерпевшего. Чесноков по долгу службы продал квартиру Рудакова с торгов после оформления банкротства предпринимателя. По версии следствия, именно жилплощадь, переоборудованная под хостел, в голове обвиняемого стала поводом для поиска киллера. Он якобы заплатил исполнителю 6 тысяч долларов, дал пистолет с глушителем и 36 патронов.