Шестилетний дошкольник потерял сознание и умер на уроке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти ребёнка в Московской области. Мальчик скоропостижно скончался на подготовительных занятиях.
Как сообщают в СК 14 апреля, шестилетний дошкольник умер два дня назад в селе Быково. Утром в среду он был на занятиях в частной школе, расположенной в торговом центре. В какой-то момент мальчик пожаловался классному руководителю на плохое самочувствие, после чего потерял сознание.
«Реанимационные действия, проведенные ребенку сотрудниками скорой медицинской помощи, оказались безрезультатны», — рассказали в прокуратуре.
Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.