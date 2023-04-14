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    Шестилетний дошкольник потерял сознание и умер на уроке в Подмосковье

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти ребёнка в Московской области. Мальчик скоропостижно скончался на подготовительных занятиях.

    Как сообщают в СК 14 апреля, шестилетний дошкольник умер два дня назад в селе Быково. Утром в среду он был на занятиях в частной школе, расположенной в торговом центре. В какой-то момент мальчик пожаловался классному руководителю на плохое самочувствие, после чего потерял сознание.

    «Реанимационные действия, проведенные ребенку сотрудниками скорой медицинской помощи, оказались безрезультатны», — рассказали в прокуратуре.

    Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

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