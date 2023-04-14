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    В Петербурге резко упал уровень Невы — почти на метр

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    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 14 апреля рассказывает о том, как погода влияет на городские реки и каналы. Сейчас их внешний вид изменил ветер. Он и выгнал воду из города, и закрыл поверхность Невы льдом.

    «Похолодало в городе не из-за того, что ладожский лед по Неве идет, а как раз наоборот, лед идет под воздействием северо-восточного, восточного ветра, который и принес к нам похолодание с севера. Лед, как, кстати, и черемуха, не виноваты, что они идут, цветут в периоды похолодания», — объясняет синоптик в своём телеграм-канале.

    Вообще, по его словам, похолодания в апреле нередки. За последние годы (с начала нового века) зафиксировано семь сильных похолоданий в середине апреля, при которых температура падала на 8–10 градусов.

    Кроме того, восточный ветер выгнал в Финский залив часть воды из Невы, поэтому обнажился берег.

    «Уровень в Неве понизился до -60 см, в Кронштадте даже ниже -70 см, а обычно держится на уровне +20…+30 см. Но по мере ослабления ветра уровень начнет повышаться», — отмечает Колесов.

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    НеваУровень воды в рекахПогода в ПетербургеЛедоходАлександр Колесов
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    Комментарии 9

    Гость14 Апр 2023 в 11:43
    Если в кране нет воды...
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