В Петербурге резко упал уровень Невы — почти на метр

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 14 апреля рассказывает о том, как погода влияет на городские реки и каналы. Сейчас их внешний вид изменил ветер. Он и выгнал воду из города, и закрыл поверхность Невы льдом.
«Похолодало в городе не из-за того, что ладожский лед по Неве идет, а как раз наоборот, лед идет под воздействием северо-восточного, восточного ветра, который и принес к нам похолодание с севера. Лед, как, кстати, и черемуха, не виноваты, что они идут, цветут в периоды похолодания», — объясняет синоптик в своём телеграм-канале.
Вообще, по его словам, похолодания в апреле нередки. За последние годы (с начала нового века) зафиксировано семь сильных похолоданий в середине апреля, при которых температура падала на 8–10 градусов.
Кроме того, восточный ветер выгнал в Финский залив часть воды из Невы, поэтому обнажился берег.
«Уровень в Неве понизился до -60 см, в Кронштадте даже ниже -70 см, а обычно держится на уровне +20…+30 см. Но по мере ослабления ветра уровень начнет повышаться», — отмечает Колесов.