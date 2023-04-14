В Петербурге резко упал уровень Невы — почти на метр

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 14 апреля рассказывает о том, как погода влияет на городские реки и каналы. Сейчас их внешний вид изменил ветер. Он и выгнал воду из города, и закрыл поверхность Невы льдом.



«Похолодало в городе не из-за того, что ладожский лед по Неве идет, а как раз наоборот, лед идет под воздействием северо-восточного, восточного ветра, который и принес к нам похолодание с севера. Лед, как, кстати, и черемуха, не виноваты, что они идут, цветут в периоды похолодания», — объясняет синоптик в своём телеграм-канале.

