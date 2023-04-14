И никакой шелухи! Как красиво покрасить яйца на Пасху: 5 рецептов

Как приклеить к яйцам бусины, вы и сами разберетесь, а мы расскажем, как их покрасить Фото: Артур Лебедев / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Те, кому лень красить яйца на Пасху, просто берут коричневые. Остальные берут в одну руку всю свою смекалку, в другую — советы о том, как красиво покрасить яйца на Пасху. Как раз такие, что мы собрали для вас в этой небольшой, но очень полезной инструкции. Если метод с луковой шелухой кажется вам скучным и устаревшим, а готовые наклейки — чересчур простыми, у нас есть для вас 5 оригинальных (и красивых) идей.

Как покрасить яйца вином Само по себе такое предположение кажется нам кощунственным, но если вам то и дело дарят вино, а вы не пьете — объясните наконец людям, что вы в завязке берите на вооружение этот рецепт.

Собственно, всё, что вам понадобится, это яйца (любого цвета) и вино (лучше красное, но вы пробуйте, пробуйте). Литраж зависит от того, сколько яиц вы намерены сварить и какие у вас дальнейшие планы. Когда всё это у вас есть, берите кастрюлю, кладите в нее хорошо помытые яйца и заливайте их вином (а кухню — слезами). Всё. Осталось только сварить яйца так же, как вы делаете это на завтрак, когда вместо вина — вода.

В процессе варки часть вина испарится, поэтому берем емкость поуже, перекладываем туда яйца, переливаем вино и оставляем их докрашиваться часов на восемь. Если за это время жидкость опять испарится, поговорите с домочадцами снова долейте. Чем дольше яйца будут находиться в вине, тем насыщеннее будет цвет в итоге. А еще на яйцах образуются кристаллики, которые будут радовать вас блеском.

Ксения Потеева, Фонтанка.ру

Дождались, когда яйца покрасились так, как вам нужно, — выкладывайте их на застеленную бумажными полотенцами тарелку и оставьте «подышать» и просушиться. После чего меняйте бумажные полотенца и оставляйте яйца до полного высыхания. Варим яйца в каркаде В целом этот способ похож на варку яиц в вине, только каркаде нам не так жалко — от него бывает изжога, могут появиться рецидивы хронических заболеваний, да и вообще природная кислота напитка отрицательно влияет на стенки больного желудка. Так что без зазрения совести бросаем в кастрюлю 80 граммов лепестков гибискуса (да каркаде это, не волнуйтесь), заливаем водой, кладем во всё это яйца и ставим на огонь. Пусть себе варятся как обычно — десяти минут вполне достаточно. Можно добавить столовую ложку соли, чтобы скорлупа не потрескалась.

Спустя отведенное время доставайте яйца, дайте им обсохнуть (не протирайте, чтобы ничего не стереть, — пусть сохнут самостоятельно), а потом натрите растительным маслом. Готово!

Кулинарус / YouТube.com

Яйца «космические» Чтобы приготовить такие яйца, вам понадобится 55 минут. Из них всего 15 уйдут на активную готовку. Количество яиц зависит только от вашего желания, но помните, что в зависимости от этого придется и количество пищевого красителя рассчитывать. Он будет главным (да чего там — единственным!) красящим ингредиентом в этом рецепте. Чем разнообразнее цвета, тем более впечатляющими выйдут ваши яйца.

Пока варятся яйца, разведите красители в разных емкостях (подойдут маленькие стаканчики или чашечки) согласно инструкции и положите в каждую ватную палочку. Когда яйца готовы, вытирайте их насухо, заверните в салфетку и промокните ее в нескольких местах смоченной в красителе ватной палочкой. Когда салфетка будет полностью закрашена, и на ней не останется ни одного белого места, как следует прижмите салфетку к яйцу, чтобы она плотно прилипла к скорлупе. Когда у вас больше не останется «чистых» яиц, оставьте их полежать в салфетках минут 30–40, после чего аккуратно снимите салфетки. Ваши космические яйца готовы.

Автор: Меню недели — Дарья Черненко / YouTube

Как покрасить яйца куркумой Куркума — натуральный, экологичный и безопасный краситель, и если сварить в нем яйца (хоть с белой, хоть с бежевой скорлупой), они обретут красивый желтый цвет. Чтобы приготовить такие яркие и натуральные яйца, нужно смешать одну столовую ложку порошка куркумы с 250 мл горячей воды и опустить яйца в этот раствор. Если будете красить сразу несколько штук, не забудьте увеличить порцию воды и куркумы. Яйца в отваре нужно оставить на 3–4 часа. Чем дольше они будут находиться в жидкости, тем насыщенней будет цвет.

Такой способ не занимает много активного времени. Яйца можно опустить в раствор с куркумой, после остывания поставить на ночь в холодильник. А утром достать и получить красивые желтые пасхальные яйца.

Автор: Еда. Быстро и просто / YouTube

Красим яйца содой Покрасить яйца по такому рецепту будет очень интересно вместе с ребенком. Потому что этот процесс превращается в настоящий химический эксперимент. Но для начала давайте разберемся с ингредиентами. Вам понадобятся: пищевой порошковый краситель — 3–4 чайные ложки на одно яйцо;

пищевая сода — 4 столовые ложки для каждого красителя;



уксус 9%;



горячая вода 70–90 °С ;



; яйца вкрутую;



подсолнечное масло — для блеска.



Насыпьте пищевую соду в емкости, чтобы дно было покрыто примерно на сантиметр. Добавьте порошковый краситель. Добавляйте по одной ложке, пока не получите желаемую насыщенность. Получили — перемешивайте, пока краситель и сода полностью не смешаются. Теперь кладите в это всё сваренное вкрутую яйцо и потихоньку добавляйте уксус. Он вступит в реакцию с пищевой содой, появятся пузырьки, которые покроют всё яйцо. Когда пена начнет опускаться, вы увидите под ней необычно окрашенное яйцо. Достаньте яйца и оставьте их просушиться. Когда они высохнут, часть краски останется на яйцах в виде крапинок и образует интересную текстуру. После всего этого натрите яйца подсолнечным маслом для блеска.

Автор: Кулинарус / YouТube.com

Ну и самый главный ритуал, без которого и Пасха не Пасха: отправьте этот текст десяти своим знакомым и расскажите в комментариях, как вы чаще всего красите яйца. Вам не сложно, а для других может быть очень полезно.

