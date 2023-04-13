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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    В комздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе на Науки

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    Четырёх учеников школы Калининского района Петербурга осматривают медики детской больницы Святой Марии Магдалины после стрельбы, которую 13 апреля устроил девятиклассник. В Смольном подтвердили, что пистолет не был игрушкой.

    Как сообщили в комздраве, две фельдшерские бригады Городской станции скорой медицинской помощи увезли из школы на проспекте Науки четверых 14-летних подростков.

    У всех поверхностные ссадины и синяки, госпитализация не требуется.

    В комитете по образованию «Фонтанке» уточнили, что подростки получили лёгкие травмы в результате применения пневматического пистолета. Ранее в комитете и районной администрации настаивали, что оружие — пластмассовое, а на пневматику сработали бы рамки.

    С оружием в школу пришёл 16-летний девятиклассник. По данным администрации, он уже имеет проблемы с уголовным законодательством. Мальчика увезли для разбирательства в отдел полиции.

    Как сообщили сотрудникам правоохранительных органов педагоги, девятиклассник стрелял в туалете на перемене после первого урока. До этого, по информации МВД, он успел протестировать оружие на подходе к школе.

    «Фонтанка» узнала, где подросток взял пистолет.

    О том, что происходит сейчас в школе и около нее, читайте в нашей трансляции.

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    Стрельба в школе
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