Администрация Калининского района: После стрельбы в школе четырёх детей увезли с синяками и испугом

Старшеклассник в школе на проспекте Науки в Петербурге стрелял из пластмассового пистолета пульками. Об этом 13 апреля заявили «Фонтанке» в администрации Калининского района города.



Как сообщили в пресс-службе, 16-летний школьник не мог пронести на занятия пневматическое оружие, поскольку на него бы сработала рамка. Подросток, как утверждают, стрелял пульками и никого серьёзно не ранил.

«Пострадавших нет. Скорую вызвали, чтобы отвезти детей на освидетельствование. У них синяки, испуг», — говорят в администрации. По предварительным данным, к медикам уехали четверо учеников старших классов.