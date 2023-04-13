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    ТЕМА ДНЯ

    В Петербурге стрельба в школе

    Администрация Калининского района: После стрельбы в школе четырёх детей увезли с синяками и испугом

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    Старшеклассник в школе на проспекте Науки в Петербурге стрелял из пластмассового пистолета пульками. Об этом 13 апреля заявили «Фонтанке» в администрации Калининского района города.

    Как сообщили в пресс-службе, 16-летний школьник не мог пронести на занятия пневматическое оружие, поскольку на него бы сработала рамка. Подросток, как утверждают, стрелял пульками и никого серьёзно не ранил.

    «Пострадавших нет. Скорую вызвали, чтобы отвезти детей на освидетельствование. У них синяки, испуг», — говорят в администрации. По предварительным данным, к медикам уехали четверо учеников старших классов.

    Виновник переполоха состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По данным администрации, он готовится к суду по делу о краже.

    Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации «Фонтанки», школьник стрелял сначала на улице, потом в здании.

    В полиции сообщили, что проводят проверку по факту стрельбы из пневматики.

    Новую информацию о стрельбе в петербургской школе смотрите также в текстовой онлайн трансляции «Фонтанки».

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    Стрельба в школе
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