Администрация Калининского района: После стрельбы в школе четырёх детей увезли с синяками и испугом

Старшеклассник в школе на проспекте Науки в Петербурге стрелял из пластмассового пистолета пульками. Об этом 13 апреля заявили «Фонтанке» в администрации Калининского района города.
Как сообщили в пресс-службе, 16-летний школьник не мог пронести на занятия пневматическое оружие, поскольку на него бы сработала рамка. Подросток, как утверждают, стрелял пульками и никого серьёзно не ранил.
«Пострадавших нет. Скорую вызвали, чтобы отвезти детей на освидетельствование. У них синяки, испуг», — говорят в администрации. По предварительным данным, к медикам уехали четверо учеников старших классов.
Виновник переполоха состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. По данным администрации, он готовится к суду по делу о краже.
Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации «Фонтанки», школьник стрелял сначала на улице, потом в здании.
В полиции сообщили, что проводят проверку по факту стрельбы из пневматики.
Новую информацию о стрельбе в петербургской школе смотрите также в текстовой онлайн трансляции «Фонтанки».