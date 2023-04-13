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    Дорожного рабочего задержали по делу об изнасиловании школьницы в Петербурге

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    2 комментария

    СК Невского района возбудило уголовное дело по статье «Изнасилование» после заявления 14-летней девочки. Её слова проверяли месяц.

    Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого накануне около часа дня в поселке имени Свердлова, где он живет, стало известно «Фонтанке» 13 апреля.

    По предварительной информации, пострадавшая из неблагополучной семьи познакомилась с 19-летним. Пришла к нему на свидание, где он якобы опоил её чем-то и изнасиловал, воспользовавшись беспомощным состоянием.

    Задержанный работает дорожным рабочим в Петербурге. Его поместили в камеру.

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    Комментарии 2

    Гость13 Апр 2023 в 09:51
    а где ставки?
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