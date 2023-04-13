Дорожного рабочего задержали по делу об изнасиловании школьницы в Петербурге

СК Невского района возбудило уголовное дело по статье «Изнасилование» после заявления 14-летней девочки. Её слова проверяли месяц.



Сотрудники «Детского» отдела уголовного розыска задержали подозреваемого накануне около часа дня в поселке имени Свердлова, где он живет, стало известно «Фонтанке» 13 апреля.



По предварительной информации, пострадавшая из неблагополучной семьи познакомилась с 19-летним. Пришла к нему на свидание, где он якобы опоил её чем-то и изнасиловал, воспользовавшись беспомощным состоянием.



Задержанный работает дорожным рабочим в Петербурге. Его поместили в камеру.

