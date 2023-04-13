Стянутые одной сетью. Головы петербуржцев защищают от исторического наследия

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербуржцы обращают внимание, что с годами город все больше «зеленеет». Правда, не в том смысле, в котором хотелось бы: ветшающие фасады исторических зданий обрастают сетками. А когда у жильцов дома-памятника случается радость и дело доходит до реставрации, редким жалобщикам на темноту и дискомфорт комнатных растений может прийтись туго.



В редакцию «Фонтанки» обратилась читательница, которая пожаловалась на вынужденную жизнь в темноте — после того, как дом-памятник, в котором она живет, дождался реставрации, фасад затянули зеленой сеткой.



Если проехаться по Московскому проспекту и рассмотреть дом 79, выглядит и правда мрачно: весь фасад этого почти 350-метрового дома сверху донизу затянут зеленой сеткой. В квартире тьма, растения гибнут, люди страдают, пожаловалась читательница. По ее словам, длится это уже долго — чуть ли не второй год. Редакция уже приготовилась было рассказать, как в темени живет «дом-склеп», и связалась с администратором домового чата, чтобы узнать подробности, а заодно и самим сходить оценить степень затемненности в квартирах. Но не тут-то было.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У меня вопрос: а можно мне теперь номера квартир, кто вот на это жалуется?» — поинтересовался первым делом администратор чата. «Вот если б вы знали подробно историю нашего дома, я начну издалека, и вообще знали, что происходит, то… мы с определенной командой ребят, наших единомышленников, жильцов, очень давно добивались ремонта фасада этого дома», — рассказал он.



Московский, 79, — это дом-памятник регионального значения 1938 года постройки, так называемый «Дом текстилей». Красивая «сталинка» со скульптурой в виде вазы в зеленом дворике-углублении со стороны проспекта. Здание попало в подпрограмму «Наследие», в рамках которой комитет по охране памятников вместо фонда капремонта реставрирует «сложные фасады» жилых домов.

«Сыпется он уже с 2008 года. Очень долго мы писали письма, делали депутатские запросы, что-то невероятное было по количеству поездок в управляющую компанию… Все это длилось годами. Это все падало, било, раздавливало машины. Какие куски выпадали из балконов… размером с молочные пакеты», — рассказывал собеседник, добавив, что и около его головы пролетал камень с фасада.



По его словам, жалобщиков, если и есть, — единицы, в целом реставрации ждал весь дом, и неудобства от сетки потерпеть уж точно не проблема. «Сказать, что сетка блокирует свет, — абсурд, неправда», — заверил он. Общедомовой чат (скрины есть в распоряжении редакции) дружно поддержал своего соседа.



Кстати, «Фонтанка» все-таки наведалась самостоятельно в одну из квартир. И действительно, даже в пасмурный день корреспондент не заметил никакой чрезмерной затемненности.



Заказчиком работ выступает по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Контракт на ремонт и реставрацию лицевых и дворовых фасадов был заключен в августе 2022 года с АО «Ренессанс Реставрация» почти на 594 млн рублей и должен быть выполнен не позднее конца 2024 года.



«Работы выполняются на основании заключенного государственного контракта с осени 2022 года (а не «уже два года»), — рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников. — На дворовых фасадах ещё осенью 2022 года выполнено порядка 80% работ, поверхность очищена и подготовлена к оштукатуриванию. На лицевом фасаде продолжается расчистка методом СВАО (спецоборудования, которое создает поток воздушно-абразивной смеси. — Прим. ред.) и ручными методами».

В комитете добавили, что на лесах установлена фасадная полимерная сетка (в соответствии с МДС12–57.2010 и СП 49.13330.2010) для обеспечения безопасного проведения реставрационных работ. «Чтобы избежать попадания строительной пыли в квартиры, на окна установлена защитная плёнка. На тех участках фасада, где не проводятся расчистки, по просьбе жителей подрядная организация временно снимает пленку с окон до возобновления процесса», — рассказали в КГИОП.



Реставрацию дворового фасада планируется завершить к осени 2023 года (при условии, что ЖКС №2 Адмиралтейского района выполнит текущий ремонт участков крыши), а лицевого фасада — до конца лета 2024 года.

Дом на Московском дождался реставрации спустя 14 лет после первых обращений. Другие дома в центре города все еще стоят в зеленых сетях. Ниже — грустная фотоподборка «Фонтанки».



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Угол Галерной и Замятина Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



