8 ярких фактов о Гагарине — они превращают его из покорителя Галактики в обычного человека

Друзья Гагарина говорили, что он «был смелым, с доброй душой и горячей жаждой подвигов» Фото: Arto Jousi / Suomen valokuvataiteen Поделиться Поделиться





Мальчик, которого «хватало на всё: и на учебу, и на ребяческие проделки, и на участие в художественной самодеятельности». Юноша, который помогал друзьям сдавать экзамены и поступать в техникум. Примерный ученик, активист, участник разных кружков и секций, летчик и первый человек, побывавший в космосе. Кажется, Юрий Гагарин с самого детства был тем образцом, которого хоть сейчас на обложки журналов и в главные киногерои. Но ничто человеческое Гагарину было не чуждо — и вот несколько малоизвестных фактов, которые это доказывают.

Чуть не отчислили из летного училища Как пишет литературный критик и писатель Лев Данилкин, автор биографии Юрия Гагарина (книга вышла в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия»), космонавт был на грани отчисления из летного училища. Хотя он показывал отличные результаты почти во всём, ему никак не удавалось хорошо посадить самолет. Дело дошло до начальника училища генерал-майора Василия Макарова, и лишь он сообразил, что небольшой рост Гагарина ( 165 см ) мешает ему чувствовать землю — он просто видел взлетную полосу под другим углом. Задачу удалось решить, когда Гагарин стал подкладывать на сиденье подушку.

Потерял карандаш в космосе С первым полетом человека в космос всё было не так гладко. Например, известно, что суммарный вес Юрия Гагарина, его скафандра и кресла превысил максимально допустимую нагрузку на 13,6 кг , поэтому инженеры демонтировали часть внутренней аппаратуры «Востока», чтобы сократить вес. Во время космического путешествия серьезных неполадок не было, но от бытовых никуда не деться. Например, как пишет русский писатель, журналист и прозаик Юрий Нагибин в своей книге «Рассказы о Гагарине» (1978), в условиях невесомости карандаш уплыл из рук Гагарина, и космонавт не мог делать записи в бортовом журнале.

«Гагарин привез на Землю почти пустой бортовой журнал, — писал Нагибин. — По его словам, он смог сделать только одну-единственную запись, поскольку карандаш, которым он писал, был плохо закреплен и в невесомости просто-напросто улетел».

Рассказал об этом эпизоде и сам космонавт — он упомянул его во время доклада на заседании Государственной комиссии после космического полета.

— Надо было мне записать очередной доклад, — сообщал Гагарин. — Взял планшет, а карандаша на месте не оказалось. Улетел куда-то. Ушко было привернуто к карандашу шурупчиком, но его, видимо, надо было или на клей поставить, или потуже завернуть. Этот шуруп вывернулся, и карандаш улетел. Свернул бортжурнал и вложил в карман: всё равно не пригодится, писать же нечем.

Впрочем, и без бортовых записей о подвигах Гагарина появилось много легенд Фото: Российский государственный архив научно-технической документации Поделиться Поделиться





Носил с собой запасные пуговицы Литературный критик и писатель Лев Данилкин рассказывал, что Гагарин «был вынужден возить с собой шкатулку с пуговицами и пришивать их после очередной встречи, потому что старые обрывали». Запасные пуговицы были у космонавта всегда при себе. При встрече поклонники старались не только потрогать, обнять или расцеловать своего кумира, но и схватить что-то на память. Чаще всего под руку им попадались именно пуговицы от мундира.

После встречи с поклонниками Гагарин терял несколько пуговиц с кителя SAS Scandinavian Airlines Поделиться Поделиться





Обед с королевой и правила этикета Вы уже пробовали чай «по-гагарински»? Уверены, что да. После полета первый космонавт объехал десятки стран с «миссией мира». В июле 1961 года он прибыл в Англию по просьбе тамошнего профсоюза литейщиков, где среди прочего встретился с премьер-министром Гарольдом Макмилланом и королевой Елизаветой II. И на этой встрече произошло сразу несколько казусов, связанных с придворным этикетом. О них рассказывал британский исследователь истории мировой космонавтики Кристофер Райли.



Правила британского придворного этикета на тот момент не разрешали королевским особам фотографироваться с простолюдинами. Но Елизавета II элегантно обошла этот запрет, сказав, что Гагарин — не земной человек, а небесный, практически небожитель, и убедила всех, что никакого нарушения, если они сделают совместный снимок, не будет. Впрочем, найти ту фотографию так никто и не смог: вероятнее всего, она хранится в королевских архивах.



Ради Гагарина можно было и поступиться тонкостями дворцового этикета Алексей Стужин / ТАСС Поделиться Поделиться





Теперь пройдем за стол. Во время официального обеда Гагарин увидел кучу не известных ему столовых приборов, пришел в некоторое замешательство (чем и как есть?) и честно признался в этом королеве. В ответ Елизавета II заметила, что и сама не знает, что к чему, — просто лакеи каждый раз подают необходимый столовый прибор. И чтобы избавиться от неловкости, предложила всем есть тем, чем привыкли и чем удобно, взяла простую ложку и вместе с Гагариным начала есть ею паштет из омаров.



Когда дело дошло до чаепития, Гагарину (как и всем остальным) подали чай с лимоном. Он его, естественно, выпил, достал ложечкой дольку лимона и съел ее. Но если и в СССР, и в России это обычное дело, то при королевском дворе такой поступок — неслыханное нарушение этикета, всё равно что есть руками и вытирать их о скатерть. Королева нашла выход и из этой ситуации, сказав всем «пить чай по-гагарински», достала свой лимон из чашки и съела его. Слетела тесемка от носков После первого полета Гагарина торжественно встречали в Москве на Красной площади. На кадрах кинохроники видно, что у шагавшего по направлению к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву Гагарина развязался шнурок. И эта деталь только добавила народной любви к космонавту.

Развязавшиеся шнурки для «космического» человека — сущий пустяк Vladlena1917 / Communist World / YouТube.com

Позже в интервью Би-би-си сын Хрущева Сергей (он тоже был на церемонии) рассказывал, что на самом деле это был не шнурок, а подтяжка для носков: «Раньше носки делали без резинок и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка очень больно била его по ноге».

Медаль «За освоение целинных земель» Казалось бы, где космонавтика и где полевые работы. Но первой наградой, которую получил Гагарин после полета в космос, стала именно медаль «За освоение целинных земель». Дело в том, что из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области (в 110 км от Сталинграда), а в Саратовской области, рядом с городом Энгельсом, в районе, который относился к целинным и залежным землям.

«Странным образом впоследствии это стало чем-то вроде традиции, и после Гагарина многие космонавты получали ее (медаль «За освоение целинных земель». — Прим. ред.) сразу же после приземления, — пишет критик и писатель Лев Данилкин. — Характерно, что космонавты и сами воспринимали себя как целинников, причем семантика целины простиралась гораздо дальше, чем можно было подумать».

«Я горю, прощайте, товарищи!» Когда космический корабль «Восток-1» начал снижаться, Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время молчали: «Я горю, прощайте, товарищи!» Штука в том, что до 12 апреля 1961 года никто толком не знал, что конкретно происходит, когда космический корабль проходит плотные слои атмосферы при спуске. Поэтому Гагарин, когда увидел в иллюминаторе бушующее пламя, предположил, что космический корабль горит, а самому ему осталось жить считанные секунды. На самом деле трение жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу — рабочий момент, который происходит при каждом полете. Зато теперь каждый космонавт готов к огненному шоу за бортом. Стал пионером в 31 год До того как Гагарин сообщил об успешном приземлении, «неопознанный летающий объект» засекли зенитчики из части ПВО. Они не знали о космическом полете и решили сначала выяснить, что упало, а потом доложить начальству. Сперва они обнаружили капсулу, а потом и самого Гагарина (они приземлились отдельно). Космонавт был уже в компании местных жителей. Вот как вспоминают эту встречу очевидцы.



— Работали механизаторы, и они первыми, их четверо, прибежали туда: Руденко Иван Кузьмич, Казаченко Иван Васильевич, Лысенко Яков Михайлович и Веревка Алексей, — рассказала одна из очевидиц Наталья Свириденко авторам подкаста «Вавилон Москва». — Сначала там Тахтарова, старушка, картофель сажала с внучкой Ритой, он ее подозвал. Но она сначала испугалась. Он говорит: «Помоги мне снять скафандр». Такой тяжелый, что ему трудно передвигаться. Наши подбежали ребята, помогли ему. И он сразу сказал: «Где бы мне позвонить, сообщить, что я уже приземлился?» Бабушка говорила: «На лошадке». А он говорит: «Да нет, скорость не та». И в это время подъезжают на машине из воинской части. Людей наших оттолкнули, а сами быстро его взяли и повезли на машине. И вот он из дивизиона и докладывал. А у нас даже Мишанин (механик колхоза имени Тараса Шевченко Анатолий Семёнович Мишанин. — Прим. ред.) в этот корабль залазил, тюбики забрал. И рацию раскурочили. Но потом всё нашли, вернули. С обшивки винтики сняли ребята.



Гагарин мог приводниться в Волгу, но его выручила парашютная подготовка: управляя стропами, он ушел от воды и приземлился в паре километров от берега, неподалеку от кабины корабля. Фото: Самарский областной государственный архив социально-политической истории Поделиться Поделиться





Авторы книги «Феномен Гагарина» (издательство «Летопись», 2001) так описывают этот момент:

«Серёгин (председатель Терновского райисполкома Петр Иванович Серёгин. — Прим. ред.) уехал, а Мишанин вновь залез в кабину, открыл белый шкафчик и увидел в нём несколько тюбиков, похожих на зубную пасту. Взял их, прочитал надписи: «Пюре мясное», «Шоколадный соус», «Малиновый соус», хлеб, похожий на шоколадные конфеты. Попробовал — понравилось. Положил их в карман. Тут стали подбегать односельчане. Мишанин стал угощать этой странной пищей. Некоторые стали обдирать обшивку кабины. Позже работники КГБ ходили по деревням и отбирали у населения то, что осталось у них от космической кабины. Нашли рацию и надувную резиновую лодку Гагарина».



Но кое-какие предметы все-таки остались у сельчан. Из них в селе сначала оформили небольшой уголок, потом комнату Гагарина, которую назвали «Музей Гагарина». В 1965 году сюда приехал и сам Гагарин. Тогда местные организовали торжественное собрание, вручили космонавту книжку колхозника и приняли его в почетные пионеры.

