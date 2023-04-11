Самая знаменитая кошка мира получила приглашение на Met Gala. Ранее она праздновала день рождения на борту самолета

Знаменитая кошка Карла Лагерфельда Шупетт станет гостьей красной дорожки крупнейшего события в мире моды — Met Gala. В этом году оно посвящено творческому наследию ее хозяина. Самого модельера не стало 18 сентября 2019 года.

Шупетт — одна из самых известных кошек на планете. Скоро ей исполнится 12 лет , а свое 11-летие она праздновала на борту частного самолета. Также у нее есть свои социальные сети и собственный агент. И это далеко не вся активность, в которую посвящена голубоглазая светская мини-львица.

Рожденная под знаком Льва, 15 августа 2011 года, кремового окраса бирманская кошка изначально принадлежала французской модели, тот получил пушистый комочек на день рождения в качестве подарка от друзей. Однако, уезжая в отпуск, тот попросил приглядеть за питомцем Карла Лагерфельда. Сначала дизайнер был в ужасе, но животное его очаровало и позже Шупетт перешла к нему окончательно.

Кошка стала мировой знаменитостью после того, как ее портрет запостил в соцсети шеф-редактор одного из журналов. Потом бирманка получила собственную линию косметики и участвовала в промо немецкого авто, заработав свыше 2 миллионов долларов. Ее стали называть самой знаменитой кошкой мира. Лагерфельд носил ее на дефиле с собой в изготовленной на заказ сумке Louis Vuitton за 3000 долларов.



Сам Карл говорил, что мечтал бы перевоплотиться в Шупетт и что она для него в жизни — главная.



После смерти модельера ходили слухи о том, что тот оставил свое состояние именно питомице. Она и правда живет в роскоши до сих пор — о ней заботится бывшая экономка Лагерфельда.

