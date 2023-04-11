СК проводит обыски в полиции Ростова-на-Дону по делу о крышевании торговцев

Два десятка человек, включая бывшего замначальника по линии охраны общественного порядка УМВД Ростова-на-Дону, задержаны по подозрению в создании преступного сообщества внутри местного главка.



Как сообщает пресс-служба СК РФ 11 апреля, следствие уверено, что Дмитрий Рыбалко, Алексей Абакумов, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и иные лица из числа действующих и бывший сотрудников полиции в 2015 году объединились в группу.



В нее входило не менее 20 человек. Они обложили данью местных торговцев, которым за ежемесячный взнос от 3 до 50 тысяч рублей (в зависимости от размера бизнеса) обеспечивалось отсутствие полицейских проверок и общее покровительство.

