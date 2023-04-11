Самый пик. Погода в Петербурге подбирается к температурному максимуму

Вторник, 11 апреля, обещает стать самым тёплым днём с начала года в Петербурге. До температурного пика осталось всего ничего, но дальше потепление сделает паузу.
«Сегодня мы приближаемся к максимуму температуры в дневные часы в +15…+16 градусов, это будет самый пик повышения температуры в Санкт-Петербурге с начала месяца», — рассказывает главный синоптик города на Неве Александр Колесов.
В Ленинградской области, по данным Северо-Западного УГМС, местами воздух прогреется до +17 градусов. Осадки возможны, но напоминать о зиме уже не будут.
«Завтра по территории Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди, но они будут летнего характера», — пишет Колесов в своём Telegram-канале.
В Петербурге за первую декаду апреля выпало 36% от нормы осадков. Это исключительно снег, засыпавший город в первые дни месяца.
По данным метеорологов, 12 апреля погода будет радовать теплом, возможны кратковременные дожди. 13-го числа будет по-прежнему солнечно, но холоднее.
«Дело в том, что с четверга новая порция повышенного атмосферного давления придет с севера, но уже с более прохладной воздушной массой и неприятным восточным ветром силой до 8–13 м/с. Поэтому на всем Северо-Западе станет свежее, а днем температура воздуха в Санкт-Петербурге понизится до +10 градусов», — делится синоптик.
Ожидается, что похолодание не затянется. Прогноз на выходные пока внушает оптимизм.