Самый пик. Погода в Петербурге подбирается к температурному максимуму

Вторник, 11 апреля, обещает стать самым тёплым днём с начала года в Петербурге. До температурного пика осталось всего ничего, но дальше потепление сделает паузу.

«Сегодня мы приближаемся к максимуму температуры в дневные часы в +15…+16 градусов, это будет самый пик повышения температуры в Санкт-Петербурге с начала месяца», — рассказывает главный синоптик города на Неве Александр Колесов.