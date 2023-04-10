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    ПВО отрабатывает защиту границ Северо-Запада после вступления Финляндии в НАТО

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    Военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ России после вступления Финляндии в НАТО. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда», опубликованном 10 апреля.

    «Как известно, 5 апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — сказал Демин.

    По его данным, за минувший год интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО в ходе СВО кратно возросла. При этом военное ведомство имеет планы по реформированию системы ПВО.

    «Целью предстоящих изменений является развитие рода войск, направленное на совершенствование системы ПВО Российской Федерации», — сообщил Демин.

    9 апреля Вооружённые Силы РФ отмечали День войск противовоздушной обороны.

    Финляндия и Швеция в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция поставила ряд условий для ратификации их вступления в альянс. Пока переговоры о вступлении Швеции заморожены. Финляндия же вступила в НАТО 4 апреля, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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