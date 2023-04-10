ПВО отрабатывает защиту границ Северо-Запада после вступления Финляндии в НАТО

Военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ России после вступления Финляндии в НАТО. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда», опубликованном 10 апреля.
«Как известно, 5 апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз», — сказал Демин.
По его данным, за минувший год интенсивность боевой подготовки частей и подразделений ПВО-ПРО в ходе СВО кратно возросла. При этом военное ведомство имеет планы по реформированию системы ПВО.
«Целью предстоящих изменений является развитие рода войск, направленное на совершенствование системы ПВО Российской Федерации», — сообщил Демин.
9 апреля Вооружённые Силы РФ отмечали День войск противовоздушной обороны.
Финляндия и Швеция в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция поставила ряд условий для ратификации их вступления в альянс. Пока переговоры о вступлении Швеции заморожены. Финляндия же вступила в НАТО 4 апреля, подробнее об этом читайте на «Фонтанке».