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    Ждите апрельскую жару. Метеорологи обещают Петербургу до плюс 17

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Весна разгоняется. На следующей неделе температура в Петербурге может даже превысить норму. Прогноз погоды на ближайшие дни дали 8 апреля метеорологи центра «ФОБОС».

    Почти всю неделю погода останется под влиянием антициклоны, а это значит, что будет сухо и солнечно. В ближайшие две ночи возможны слабые заморозки, до минус 2, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 12–14 градусов.

    В среду и четверг заморозки, предположительно, закончатся — температура по ночам не будет опускаться ниже плюс 2–4 градусов. А в дневные часы потепление достигнет максимума — плюс 15–17 градусов. В пятницу станет больше облаков, но по-прежнему без осадков. Температура немного снизится, до плюс 13–15, но это всё равно на 3–4 градуса выше климатической нормы.

    «По предварительному прогнозу, теплее нормы будет и в следующие выходные», — отмечают метеорологи.

    Суббота, 8 апреля, стала самым тёплым днём в Петербурге с начала года. «Фонтанка» показывала народные гуляния в честь долгожданной весны.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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