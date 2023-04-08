В очередь за загаром. Каким был самый тёплый день в Петербурге

Самый тёплый день с начала года подходит к концу. Многие петербуржцы воспользовались хорошей погодой и отправились гулять. Фотографы «Фонтанки» — тоже, специально для того, чтобы запечатлеть весеннее настроение.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В центре города оказалось весьма многолюдно. Много машин сегодня было и на дорогах.
Горожане загорают как могут. Некоторые уже открыли купальный сезон. Отдельные экстремалы, как писала «Фонтанка», выходят в Неву на сапах.
Температурный рекорд, напомним, был зафиксирован в Петербурге ещё в полдень, когда столбики термометров на городской метеостанции поднялись до плюс 10,7 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда года — вчерашнего дня.