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    В очередь за загаром. Каким был самый тёплый день в Петербурге

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Самый тёплый день с начала года подходит к концу. Многие петербуржцы воспользовались хорошей погодой и отправились гулять. Фотографы «Фонтанки» — тоже, специально для того, чтобы запечатлеть весеннее настроение.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В центре города оказалось весьма многолюдно. Много машин сегодня было и на дорогах.

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    Горожане загорают как могут. Некоторые уже открыли купальный сезон. Отдельные экстремалы, как писала «Фонтанка», выходят в Неву на сапах.

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    Температурный рекорд, напомним, был зафиксирован в Петербурге ещё в полдень, когда столбики термометров на городской метеостанции поднялись до плюс 10,7 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекорда года — вчерашнего дня.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    А202008 Апр 2023 в 21:53
    ⚡❗ВНИМАНИЕ ВСЕМ❗⚡
    ✅Наш карьер "Дубровка" теперь официально занесен в Государственный водный реестр!!!

    ➡Это означает, что наш карьер "Дубровка" - общедоступный водный объект (ВОДОЕМ) на территории земель лесного фонда!
    И он ОБЩЕДОСТУПНЫЙ❗

    ➡Действующее законодательство не предоставляет региональным чиновникам право на уничтожение водных объектов, тем более, находящихся в федеральной собственности.

    ❗Судьба КПО и мусорного полигона еще не решена, но большой шаг к нашей победе СДЕЛАН! Под тяжестью административного давления добросовестным исполнителям было тяжело! Но, как оказалось, не все чиновники беспринципны и трусливы! Мы добились соблюдения законодательства и исполнения Водного кодекса РФ❗

    Борьба продолжается и многое еще нужно сделать! Расслабляться недопустимо!
    🇷🇺Водные ресурсы нашей страны нужно ЗАЩИЩАТЬ!✊ Вы готовы к этому? Участвовать в дальнейших шагах должны ВСЕ! Все до единого!❗
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