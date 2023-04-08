В результате обстрела в Белгородской области погибло стадо коров

Очередной обстрел Белгородской области: днём 8 апреля снаряды прилетели в село Архангельское Шебекинского городского округа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Люди, по его словам, не пострадали, а вот разрушения есть. И погибли животные.
«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ», — рассказывает Гладков.
Оперативные службы начали работу по ликвидации последствий.
В конце марта при обстреле села Борисовка погиб работник сельхозпредприятия.