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    В результате обстрела в Белгородской области погибло стадо коров

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    6 комментариев

    Очередной обстрел Белгородской области: днём 8 апреля снаряды прилетели в село Архангельское Шебекинского городского округа. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Люди, по его словам, не пострадали, а вот разрушения есть. И погибли животные.

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    «В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 10 голов крупнорогатого скота, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории КФХ», — рассказывает Гладков.

    Оперативные службы начали работу по ликвидации последствий.

    В конце марта при обстреле села Борисовка погиб работник сельхозпредприятия.

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    Комментарии 6

    Гость08 Апр 2023 в 18:29
    Лапшу вешают
    +4−1
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