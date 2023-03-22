Работник сельхозпредприятия погиб при обстреле Белгородской области

Под обстрел 22 марта попало село Борисовка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.



«Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», — рассказал Гладков.



Ещё три частых дома повреждены осколками снарядов, посечены фасады и выбиты окна. На территории села нарушено электро- и газоснабжение, работают аварийные и оперативные службы.



В марте в результате обстрелов в Белгородской области пострадали несколько человек.