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    Работник сельхозпредприятия погиб при обстреле Белгородской области

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    Под обстрел 22 марта попало село Борисовка Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

    «Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», — рассказал Гладков.

    Ещё три частых дома повреждены осколками снарядов, посечены фасады и выбиты окна. На территории села нарушено электро- и газоснабжение, работают аварийные и оперативные службы.

    В марте в результате обстрелов в Белгородской области пострадали несколько человек.

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