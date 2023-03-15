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    При обстреле Белгорода девушку посекло осколками

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    В результате обстрела Белгородской области в ночь на 15 марта пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

    «Ночью сработала ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома», — пишет чиновник.

    По его словам, жертв нет. Пострадавшая одна — девушка, которую посекло осколками стекла. Ранение у неё лёгкое, от госпитализации она отказалась. Повреждены 11 частных домов, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля.

    Напомним, ночью Гладков в своём телеграм-канале проинформировал о том, что система ПВО сбила три ракеты ВСУ над Белгородом и Белгородским районом, обломок одной из них попал в жилой сектор.

    Также губернатор добавил, что женщина, получившая тяжёлое ранение несколько дней назад, сегодня доставлена в больницу Москвы. Вероятно, имеется в виду обстрел 13 марта, когда были сбиты четыре ракеты.

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