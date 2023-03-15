При обстреле Белгорода девушку посекло осколками

В результате обстрела Белгородской области в ночь на 15 марта пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.



«Ночью сработала ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали, к сожалению, на жилые дома», — пишет чиновник.



По его словам, жертв нет. Пострадавшая одна — девушка, которую посекло осколками стекла. Ранение у неё лёгкое, от госпитализации она отказалась. Повреждены 11 частных домов, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля.



Напомним, ночью Гладков в своём телеграм-канале проинформировал о том, что система ПВО сбила три ракеты ВСУ над Белгородом и Белгородским районом, обломок одной из них попал в жилой сектор.

