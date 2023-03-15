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    Над Белгородом ПВО сбило три ракеты. Один из обломков попал в жилой сектор города

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    Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбило три ракеты ВСУ. Обломок одной из них попал в жилой сектор города. Об этом 14 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    «Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения», рассказал глава региона.

    По словам Гладкова, сейчас на место выехали глава города Валентин Демидов, глава района Владимир Перцев и все оперативные службы.

    Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района, добавил губернатор.

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    ПВОБелгородская областьВячеслав Гладков
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