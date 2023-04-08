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    Минпросвещения высчитало, сколько психологов должно быть в детсадах и школах

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    Министерство просвещения РФ предлагает установить норматив штата психологов в образовательных учреждениях. Проект приказа министерства опубликован 8 апреля на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

    В детских садах, согласно документу, должен будет работать один педагог-психолог на 200 детей, в школах — один на 300 учеников, в колледжах — один на 500 студентов. В образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — один на 30 человек.

    «Указанные нормативы рассчитаны на основе апробации мероприятий по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся образовательных организаций в 8 субъектах Российской Федерации...» — отмечается в пояснительной записке.

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