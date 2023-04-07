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    Смольнинский автопарк остался без водителя. Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в разврате в отношении школьницы

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    Калининский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Олега Собчука. Его задержали после того, как школьница заявила о мужчине со спущенными штанами в черной «Камри».

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 апреля, мужчина был задержан накануне. Ему предъявили обвинение. И вину он признал в полном объеме.

    «Фонтанка» писала, что 12-летняя жительница Калининского района рассказала маме, что 5 апреля у дома 3 по улице Жукова увидела полуобнаженного мужчину в салоне машины. Он якобы не только не смутился, но стал приглашать её сесть к нему в автомобиль.

    Номера помогли установить того, кто мог напугать ребенка. Это оказался водитель одного из управлений городской администрации.

    Сам Собчук просил отказать в аресте.

    Но суд ходатайство следствия удовлетворил.

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