Смольнинский автопарк остался без водителя. Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в разврате в отношении школьницы

Калининский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Олега Собчука. Его задержали после того, как школьница заявила о мужчине со спущенными штанами в черной «Камри».



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 7 апреля, мужчина был задержан накануне. Ему предъявили обвинение. И вину он признал в полном объеме.



«Фонтанка» писала, что 12-летняя жительница Калининского района рассказала маме, что 5 апреля у дома 3 по улице Жукова увидела полуобнаженного мужчину в салоне машины. Он якобы не только не смутился, но стал приглашать её сесть к нему в автомобиль.

