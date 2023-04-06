Смольнинского водителя задержали после заявления о «гостеприимном» мужчине со спущенными штанами в салоне черной «Камри»

Сотрудники уголовного розыска Петербурга оперативно установили и задержали мужчину, который онанировал на глазах 12-летней жительницы Калининского района и звал её присоединиться.



Им оказался мужчина, который работает на АТП «Смольнинское» и возит руководство одного из управлений администрации города, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. По предварительной информации, мужчина признал неподобающее поведение. Его допрашивают в СК.



Водитель черной «Камри» смутил 12-летнюю девочку накануне у дома 3 по улице Жукова. Он был со спущенными штанами и якобы пытался зазвать ребенка в салон машины. Школьница убежала и рассказала о произошедшем матери. Та в свою очередь обратилась в полицию.

