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    Смольнинского водителя задержали после заявления о «гостеприимном» мужчине со спущенными штанами в салоне черной «Камри»

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    18 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска Петербурга оперативно установили и задержали мужчину, который онанировал на глазах 12-летней жительницы Калининского района и звал её присоединиться.

    Им оказался мужчина, который работает на АТП «Смольнинское» и возит руководство одного из управлений администрации города, стало известно «Фонтанке» 6 апреля. По предварительной информации, мужчина признал неподобающее поведение. Его допрашивают в СК.

    Водитель черной «Камри» смутил 12-летнюю девочку накануне у дома 3 по улице Жукова. Он был со спущенными штанами и якобы пытался зазвать ребенка в салон машины. Школьница убежала и рассказала о произошедшем матери. Та в свою очередь обратилась в полицию.

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    Комментарии 18

    Гость06 Апр 2023 в 15:52
    Интересно, кого он возит
    +2−0
    06 Апр 2023 в 15:51
    Это точно не дискредитация?
    +1−2
    27536495006 Апр 2023 в 15:49
    Прям дежавю какое-то, именно с черным камри и тоже ананировал перед школой где-то.
    +0−0
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