В Петербурге мужчина без штанов приглашал школьницу в салон черной «Камри» с непростыми номерами

Юная жительница Калининского района рассказала матери о странном приглашении, которое она получила от водителя « Тойоты Камри» на улице Жукова. Родительница прибежала в полицию.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, заявление в МВД поступило накануне около десяти вечера. Женщина жаловалась, что неизвестный совершил в отношении её 12-летней дочери противоправные действия у дома 3 по указанной улице.



Неизвестный, по данным «Фонтанки», сидел в салоне черного автомобиля полуобнаженным: на нем якобы отсутствовали штаны. По предварительной информации, он приглашал ребенка в автомобиль. Но девочка испугалась и убежала.

