    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    773мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.5eur87.1

    В Петербурге мужчина без штанов приглашал школьницу в салон черной «Камри» с непростыми номерами

    13202
    40 комментариев

    Юная жительница Калининского района рассказала матери о странном приглашении, которое она получила от водителя «Тойоты Камри» на улице Жукова. Родительница прибежала в полицию.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, заявление в МВД поступило накануне около десяти вечера. Женщина жаловалась, что неизвестный совершил в отношении её 12-летней дочери противоправные действия у дома 3 по указанной улице.

    Неизвестный, по данным «Фонтанки», сидел в салоне черного автомобиля полуобнаженным: на нем якобы отсутствовали штаны. По предварительной информации, он приглашал ребенка в автомобиль. Но девочка испугалась и убежала.

    По данным «Фонтанки», полиция отрабатывает информацию о «Тойоте» с номерами НВВ, что обычно обозначает принадлежность к гаражу АТП «Смольнинское». Причем, судя по номерам, машина числится не за каким-то комитетом, а за одним из управлений самой администрации.

    В Смольном «Фонтанке» заявили, что ситуацию не комментируют. Ждут выводов следствия.

    Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодростокРазвратные действияПетербургПолиция
    ЛАЙК3
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 40

    Гость06 Апр 2023 в 15:53
    Камри большая машина, пересадить на Москвич.
    +1−1
    Antuan Rokanten06 Апр 2023 в 15:46
    Видимо, возвращаются времена права первой ночи для барей.
    +1−2
    Виталий Петров06 Апр 2023 в 15:45
    Не простой мужчина, не простые номера,…
    Странно все это
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    40
    close