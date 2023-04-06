В Петербурге мужчина без штанов приглашал школьницу в салон черной «Камри» с непростыми номерами

Юная жительница Калининского района рассказала матери о странном приглашении, которое она получила от водителя «
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 6 апреля, заявление в МВД поступило накануне около десяти вечера. Женщина жаловалась, что неизвестный совершил в отношении её 12-летней дочери противоправные действия у дома 3 по указанной улице.
Неизвестный, по данным «Фонтанки», сидел в салоне черного автомобиля полуобнаженным: на нем якобы отсутствовали штаны. По предварительной информации, он приглашал ребенка в автомобиль. Но девочка испугалась и убежала.
По данным «Фонтанки», полиция отрабатывает информацию о «Тойоте» с номерами НВВ, что обычно обозначает принадлежность к гаражу АТП «Смольнинское». Причем, судя по номерам, машина числится не за каким-то комитетом, а за одним из управлений самой администрации.
В Смольном «Фонтанке» заявили, что ситуацию не комментируют. Ждут выводов следствия.
Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.