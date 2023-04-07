Участникам боевых действий выдали первые в РФ земельные участки на берегу Черного моря

На берегу Черного моря в Крыму участникам спецоперации выдали первые в РФ земельные участки. Об этом 7 апреля рассказала вице-премьер республики Анна Анюхина, передает ТАСС.
«Первые земельные участки получили в Сакском районе. Граждане, получившие приказы, смогут оформить права частной собственности и запланировать мероприятия по строительству», — сказала она.
По словам министра имущественных и земельных отношений республики Ларисы Кулинич, к участкам коммуникации проведут за счет регионального бюджета.
К выдаче подготовили 511 земельных участков общей площадью 56 га. Расположены они в Лесновском сельском поселении Сакского района.