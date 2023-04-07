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    Участникам боевых действий выдали первые в РФ земельные участки на берегу Черного моря

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    36 комментариев

    На берегу Черного моря в Крыму участникам спецоперации выдали первые в РФ земельные участки. Об этом 7 апреля рассказала вице-премьер республики Анна Анюхина, передает ТАСС.

    «Первые земельные участки получили в Сакском районе. Граждане, получившие приказы, смогут оформить права частной собственности и запланировать мероприятия по строительству», — сказала она.

    По словам министра имущественных и земельных отношений республики Ларисы Кулинич, к участкам коммуникации проведут за счет регионального бюджета.

    К выдаче подготовили 511 земельных участков общей площадью 56 га. Расположены они в Лесновском сельском поселении Сакского района.

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    СпецоперацияКрым
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    Комментарии 36

    28037325507 Апр 2023 в 16:12
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