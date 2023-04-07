В Кремле прокомментировали слова Блинкена о контрнаступлении ВСУ

При планировании проведения спецоперации российские военные учитывают всю информацию, в том числе и заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении ВСУ. Об этом 7 апреля сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.





«[Российские военные] тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — заявил представитель Кремля.

Как пишет ТАСС, накануне госсекретарь США Блинкен заявил, что контрнаступление украинских вооруженных сил может начаться в ближайшие недели.

