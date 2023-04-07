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    РЖД заплатили почти 2,5 миллиона за тигра, сбитого поездом

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    Грузовой состав сбил насмерть амурского тигра в Вяземском районе Хабаровского края, на участке Дальневосточной железной дороги. РЖД выплатили компенсацию — почти 2,5 миллиона рублей. Об этом 7 апреля сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

    Краснокнижное животное погибло на 8 667-м километре перегона Аван — Котиково. Размер ущерба оценили в 2 миллиона 464 тысячи рублей.

    «В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, в том числе железнодорожным подвижным составом, обязан возместить его владелец», — отметили в прокуратуре.

    Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации с ОАО «РЖД». Ответчик, не дожидаясь суда, возместил ущерб, перечислив деньги департаменту окружного Росприроднадзора.

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    ТигрАмурские тигрыХабаровский крайРЖДЖивотные
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