РЖД заплатили почти 2,5 миллиона за тигра, сбитого поездом

Грузовой состав сбил насмерть амурского тигра в Вяземском районе Хабаровского края, на участке Дальневосточной железной дороги. РЖД выплатили компенсацию — почти 2,5 миллиона рублей. Об этом 7 апреля сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
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«В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, в том числе железнодорожным подвижным составом, обязан возместить его владелец», — отметили в прокуратуре.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации с ОАО «РЖД». Ответчик, не дожидаясь суда, возместил ущерб, перечислив деньги департаменту окружного Росприроднадзора.