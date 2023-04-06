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    Патриарх Кирилл назначил протоиерея из Петербурга главным военным священником в зоне боевых действий

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    7 комментариев

    Клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков назначен главным военным священником духовенства, окормляющим военнослужащих ВС РФ и сотрудников других силовых структур в зоне спецоперации. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл, говорится 6 апреля на сайте Московского патриархата.

    Также петербургский протоиерей назначен и. о. заместителя председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. И. о. главы этого отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

    В марте протоиерей Димитрий Василенков рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о получении медали «Участнику специальной военной операции».

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    СпецоперацияРПЦСанкт-Петербургская епархия
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    Комментарии 7

    Гость06 Апр 2023 в 18:13
    Чего-то там про " не убий " вроде
    +1−0
    Гость06 Апр 2023 в 18:10
    Военные капелланы есть во всех армиях мира.
    +0−1
    Slava_Rossii206 Апр 2023 в 18:01
    "военным священником" - какое дикое словосочетание противоречащее смыслу Библии и учению Христа.
    +4−0
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