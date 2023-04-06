Патриарх Кирилл назначил протоиерея из Петербурга главным военным священником в зоне боевых действий

Клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков назначен главным военным священником духовенства, окормляющим военнослужащих ВС РФ и сотрудников других силовых структур в зоне спецоперации. Соответствующий указ подписал патриарх Кирилл, говорится 6 апреля на сайте Московского патриархата.
Также петербургский протоиерей назначен и. о. заместителя председателя синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами. И. о. главы этого отдела стал митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
В марте протоиерей Димитрий Василенков рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о получении медали «Участнику специальной военной операции».