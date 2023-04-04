Для тех, кто с Земли не слышит. Теперь о телефонных мошенниках предупреждают из космоса

Поток обманутых и обедневших после телефонных разговоров не оскудевает, и полиция бросает на борьбу с мошенниками космические силы.



Предупреждение сверху, выше которого уже сложно найти, 4 апреля публикует ГУ МВД по Московской области на своём телеграм-канале. Как реагировать и что делать, когда звонят «банкиры» и «следователи» с байками про безопасный счёт, рассказали космонавты-испытатели Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

Судя по релизу, с информационной акцией «Осторожно — мошенники!» до МКС дотянулись полицейские подмосковной Власихи.