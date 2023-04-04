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    Показания Дарьи Треповой

    Для тех, кто с Земли не слышит. Теперь о телефонных мошенниках предупреждают из космоса

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    Поток обманутых и обедневших после телефонных разговоров не оскудевает, и полиция бросает на борьбу с мошенниками космические силы.

    Предупреждение сверху, выше которого уже сложно найти, 4 апреля публикует ГУ МВД по Московской области на своём телеграм-канале. Как реагировать и что делать, когда звонят «банкиры» и «следователи» с байками про безопасный счёт, рассказали космонавты-испытатели Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Судя по релизу, с информационной акцией «Осторожно — мошенники!» до МКС дотянулись полицейские подмосковной Власихи.

    «Космонавты довели информацию о видах мошенничества и дали рекомендации о том, как уберечь себя и своих близких от обмана. Посоветовали не терять бдительность, если возникли сомнения, сразу звонить в ближайший отдел полиции», — говорится в сообщении.

    официальный канал ГУ МВД по Московской области «Подмосковная полиция»

    Лжесотрудники банков, надзорных и силовых ведомств одолевают жителей России не первый год. Объявления на информационных стендах, предупреждения, в том числе в смс-рассылке, читают не все: заявления о хищениях продолжают поступать. «Фонтанка» регулярно пишет о миллионах, которые теряют петербуржцы. Некоторые вместе с накоплениями остаются без квартир.

    В полиции возбуждают дела, дропов ловят. Некоторых — не по одному разу.

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    Телефонные мошенникиКосмос
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