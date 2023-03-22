    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, ю-з

    757мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd76.84eur82.54

    Мошенники усложняют схемы: клиентов банков используют как посредников для вывода денег под видом поиска преступников

    939
    2 комментария

    Клиенты банков, ранее пострадавшие от действий мошенников, подвергаются атакам по второму кругу: им стали предлагать работу с органами госбезопасности для борьбы с преступностью. Как рассказали специалисты ВТБ, на самом деле их используют в качестве дропперов — на счета перечисляют деньги новых обманутых людей.

    В банке рассказали, что у мошенников появилась новая схема обмана доверчивых граждан и, что самое печальное, она направлена на тех, кто уже пострадал от действий злоумышленников. От имени органов государственной безопасности мошенники обзванивают людей и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. На самом деле, клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег. Жертвами чаще всего становятся люди старшего поколения.

    «Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают всё более сложным вывод денег преступниками, — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов Банка ВТБ. — Однако мошенники придумывают всё более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками».

    В ВТБ считают необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков: если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.

    Со своей стороны, банк запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. Специалисты банка советуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например не переводить денежные средства на неизвестный счет.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close