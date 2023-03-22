Мошенники усложняют схемы: клиентов банков используют как посредников для вывода денег под видом поиска преступников

Клиенты банков, ранее пострадавшие от действий мошенников, подвергаются атакам по второму кругу: им стали предлагать работу с органами госбезопасности для борьбы с преступностью. Как рассказали специалисты ВТБ, на самом деле их используют в качестве дропперов — на счета перечисляют деньги новых обманутых людей.

В банке рассказали, что у мошенников появилась новая схема обмана доверчивых граждан и, что самое печальное, она направлена на тех, кто уже пострадал от действий злоумышленников. От имени органов государственной безопасности мошенники обзванивают людей и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. На самом деле, клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег. Жертвами чаще всего становятся люди старшего поколения.