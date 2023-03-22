Мошенники усложняют схемы: клиентов банков используют как посредников для вывода денег под видом поиска преступников

Клиенты банков, ранее пострадавшие от действий мошенников, подвергаются атакам по второму кругу: им стали предлагать работу с органами госбезопасности для борьбы с преступностью. Как рассказали специалисты ВТБ, на самом деле их используют в качестве дропперов — на счета перечисляют деньги новых обманутых людей.
В банке рассказали, что у мошенников появилась новая схема обмана доверчивых граждан и, что самое печальное, она направлена на тех, кто уже пострадал от действий злоумышленников. От имени органов государственной безопасности мошенники обзванивают людей и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. На самом деле, клиента используют в качестве дроппера, то есть переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту — незаконному обналичиванию чужих денег. Жертвами чаще всего становятся люди старшего поколения.
«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают всё более сложным вывод денег преступниками, — отметил Дмитрий Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов Банка ВТБ. — Однако мошенники придумывают всё более изощренные схемы, и количество атак на клиентов продолжает оставаться достаточно высоким. Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы по выводу средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками».
В ВТБ считают необходимым усилить контроль над физлицами и компаниями, на счета которых выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков: если дроппер попал в базу данных ЦБ, то нужно не только заблокировать его дистанционные каналы обслуживания, но и ограничить возможность снятия денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.
Со своей стороны, банк запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных или сомнительных транзакций. Специалисты банка советуют быть бдительными в любой ситуации и не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, а если звонок кажется подозрительным, не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами, например не переводить денежные средства на неизвестный счет.