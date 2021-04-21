Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







По информации «Фонтанки», только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. То есть это не число звонков, которые уже получил и еще получит буквально каждый житель двух регионов. Это 5 тысяч 104 снятия потерпевшими денег. Уже похищено за 400 миллионов, и это без апреля. Но дополнительная статистика ГУ МВД еще кошмарней: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост подобных обманов составил 80 процентов. Прежде чем перейти к новости, добавим, что в прошлом году у нас зафиксировано примерно 25 тысяч аналогий, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевшего — за 65 лет. Молодежи практически нет.

Всех 17 задержали по разработке «заказного» отдела главка. Им примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. «Фонтанка» достала их лица, а полицейские не против, чтобы петербуржцы узнали хоть кого-нибудь.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Так как в операции принимали участие многие, то журналист смог с ними переговорить. Они, мягко говоря, были взвинчены.

«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват?», — рассказывает сотрудник, продолжая: «Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее — умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?». Если конкретнее, то еще в прошлом году телефонных мошенников поручили убойщикам, тем что привыкли не церемониться с наемными убийцами. Результат: все 17 задержанных пишут явки с повинной, особо откровенных наградят подпиской о невыезде, долго раздумывающих поволокут на арест. Но это тактические процессуальные радости.



«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что хохлы вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», — объясняет нам другой оперативник.

Схема же, действительно, заурядна. В колл-центре каждый день на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого дропа. Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее. К вечеру на ней минимум 10 миллионов. Идет звонок в Питер, дроп снимает кэш, оставляет себе 10 процентов, потом несется к трейдеру, у кого покупает крипту и переводит ее на Украину. Причем организатор на Украине и организатор сети на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.

«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду», — поясняет один из наших собеседников. «Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так оказывается они все копили на «Порше Макан»».



Кстати, перед задержанием опера зафиксировали распределение бонусов в этой сетке. Только объем премиальных составил за март 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Всем задержанным вменяют пособничество в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие взял на себя СК Петербурга, куда вольют десятки уже возбужденных уголовных дел. Фабула у всех практически одна и та же — «… потерпевшая пенсионерка 40 года рождения … представившись сотрудником службы безопасности Сбербанка … сняла со своего счета денежную сумму…».

«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает уголовный розыск представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли. Менять все нужно на другом уровне».

«Фонтанка» поинтересовалась, на каком этаже? По мнению охотников, есть два выигрышных хода. Первый: договориться с прокурором Петербурга Литвиненко и председателем горсуда Лаковым, чтобы они политически грамотно смотрели на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Санкции там, реально, очень длинные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, это накладно, но по словам сотрудников сегодня к этому надо относиться как к национальной безопасности. Пока же, если честно, им похоже нейтрально и просто выгодно — одним трафик, другим проценты.



Чтобы не считать деньги большого бизнеса, приведем приблизительный подсчет МВД. «В Москве собрана вся статистика, но она тоже местами пустая. Ведь во многих регионах дана команда не регистрировать этот вал. Но если по серьезному счету, то только за прошлый год у россиян таким образом похитили под 100 миллиардов рублей, а 90 процентов вывели на Украину».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

