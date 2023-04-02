В Петербурге пенсионерка продала квартиру и раздарила более 7 миллионов. Полиция ищет кому

Разговоры с неизвестными о безопасном вложении денег практически разорили жительницу Невского района Петербурга. Осознание обмана пришло после того, как она подписала документы о продаже жилья.



Очередное заявление о телефонном мошенничестве сотрудники 32 отдела полиции накануне получили от 73-летней петербурженки, стало известно «Фонтанке» 2 апреля. В начале февраля она имела неосторожность поверить в сказки незнакомца, который представлялся столичным следователем.

Под его диктовку женщина перевела деньги на чужой счет. За две недели вера в его безопасность не развеялась, и к концу месяца по звонку спасать пришлось квартиру.