В Петербурге пенсионерка продала квартиру и раздарила более 7 миллионов. Полиция ищет кому

Разговоры с неизвестными о безопасном вложении денег практически разорили жительницу Невского района Петербурга. Осознание обмана пришло после того, как она подписала документы о продаже жилья.
Очередное заявление о телефонном мошенничестве сотрудники 32 отдела полиции накануне получили от
Под его диктовку женщина перевела деньги на чужой счет. За две недели вера в его безопасность не развеялась, и к концу месяца по звонку спасать пришлось квартиру.
Собеседник был настолько убедителен, что пенсионерка продала жилье, чтобы его не продали преступники, и отправила вырученные средства на якобы надежный счет.
В полицейском главке уточнили, что общая сумма ущерба немногим меньше 7,5 миллиона рублей. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
«Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.